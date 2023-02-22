Росія знову призупинила транзит нафти із Казахстану

"Каспійський трубопровідний консорціум" (КТК) зупинив прийом нафти до своєї трубопровідної системи з родовища Тенгіз у Казахстані, а також зупинив прокачування нафти до резервуарного парку морського терміналу компанії під Новоросійськом.

У пресслужбі КТК це пояснили затоваренням складів, пише російський "Коммерсант".

У компанії також зазначили, що прийом нафти на нафтоперекачувальних станціях "Атирау" та "Комсомольська" здійснюється у знижених режимах.

19 лютого КТК призупинив відвантаження нафти на морському терміналі через погодні умови (сильний штормовий вітер, висока хвиля). При цьому очільник Міненерго Казахстану Болат Акчулаков повідомляв, що республіка не зупиняла видобуток нафти через тимчасове припинення відвантаження.

Система КТК – основний експортний маршрут для нафти з Казахстану, яким транспортується понад дві третини всієї експортної нафти.

Акціонерами консорціуму є Росія (31%), Казахстан (20,75%), а також компанії Chevron (15%), "Лукойл" (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%) та ряд міноритаріїв.

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Як повідомлялося, минулого року КТК декілька разів обмежував експорт нафти з Казахстану з різних причин.

У січні оператор нафтопроводів Казахстану АТ "КазТрансОйл" отримав підтвердження від Міністерства енергетики РФ для початку транспортування нафти у напрямку Європи російськими трубопроводами.

У першому кварталі 2023 року планується транспортувати 300 тис. тонн казахстанської нафти системою нафтопроводів російської "Транснєфті" для подальшого постачання до Німеччини. Однак транзит казахської нафти через РФ трубопроводами досі не розпочато.