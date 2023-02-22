Російський Мінфін не зміг розмістити облігації вперше за пів року

Мінфін Росії визнав аукціон з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) таким, що не відбувся.

У пресслужбі російського міністерства пояснили це відсутністю заявок на придбання боргових паперів за "прийнятними рівнями цін", пише "Коммерсант".

Востаннє Мінфін РФ визнавав аукціон із розміщення нового держборгу таким, що не відбувся, 21 вересня 2022 року.

Раніше Мінфін зазначав, що в першому кварталі 2023 року планує розмістити ОФЗ обсягом 800 млрд рублів. У січні міністерство розмістило папери на 210 млрд рублів.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні. Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.

Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.