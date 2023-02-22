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Чиновник КМДА продавав місця на столичних ярмарках за хабарі, – прокуратура

ярмарка

Начальнику управління Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за надання місць на столичних ярмарках.

Як повідомляє пресслужба столичної прокуратури, керівник управління, який також займає посаду заступника начальника одного з Департаментів КМДА, розробив "схему" видачі дозволів на встановлення додаткових торгівельних місць на ярмарках у Києві.

"За місце на торгівельній площадці у центральних районах столиці фермери та підприємці повинні були сплачувати $500 щоквартально, а у подальшому $150 щомісячно. У разі ж відмови сплачувати ці кошти для реалізаторів продукції створювалися штучні перешкоди в роботі на території столиці", – уточнили правоохоронці.

За результатами розслідування та на підставі отриманих доказів начальнику управління повідомили про підозру.

Також під час обшуків за місцем його роботи та проживання, а також осіб, які можуть бути причетні до вказаної корупційної схеми, правоохоронці вилучили документацію, що пов’язана з ярмарковими заходами та "чорнові" записи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство у кримінальному провадженні триває.

Автор: 

хабар (508) КМДА (863) Київ (4688) ярмарок (9)


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Як задовбала ця корупція в Україні
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22.02.2023 17:55 Відповісти

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