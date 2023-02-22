Російському уряду дозволили приховати офіційну статистику

Російська Держдума ухвалила відразу в другому і третьому читанні закон, що надає уряду право закривати будь-які офіційні статистичні дані.

У комітеті Держдуми з економічної політики пояснювали необхідність ухвалених змін тим, що чинний закон про статистику не дозволяє закривати доступ до статистичних даних, що мають геополітичне значення, пише російський Forbes.

Новий закон також встановлює особливості збору первинних статистичних даних на окупованих територіях.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року російський уряд засекретив зокрема інформацію про золотовалютні резерви, а Федеральна митна служба припинила публікацію статистики з імпорту та експорту.

Крім того, банкам та компаніям, які торгуються на біржі, дозволили не розкривати частину фінансової інформації.