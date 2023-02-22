Арахамія запропонував ліквідувати АРМА
Національне агентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) доцільно закрити, а заарештовані активи потрібно передати Фонду держмайна для відкритого продажу.
Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"(АРМА, – ред.) створювалося як одна з умов лібералізації візового режиму з ЄС, а врешті-решт перетворилося на закритий міжсобойчик, де багато заарештованих активів, все непрозоро. Хочемо передати це ФДМУ, через "Прозоро.Продажі", відкритий реєстр, щоб все це бачили і мали доступ до цих об'єктів", – сказав Арахамія.
Як повідомлялося, наприкінці січня в АРМА заявляли про завершення підготовки для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів, однак він залишиться закритим для громадськості.
При цьому АРМА не звітує про управління російськими та білоруськими активами, оскільки не веде окремого обліку таких активів через відсутність повноважень, запевняли в Нацагентстві.
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а може закрити саму цю мавпу, щоб нею не смердiло?
організму держави.
https://biz.censor.net/news/3384237/arma_gotuye_do_prodaju_zaareshtovanu_v_horvatiyi_yahtu_medvedchuka
АРМА готує до продажу заарештовану в Хорватії яхту Медведчука
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/439/sortby/date
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Представники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) провели огляд арештованої яхти Royal Romance, що належить сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили.
Про це https://arma.gov.ua/news/typical/arma-oglyanulo-areshtovanu-v-horvatii-yahtu-royal-romance повідомляє пресслужба АРМА.
У відомстві не уточнили імені народного депутата, водночас у березні повідомлялося, що в Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance https://biz.censor.net/news/3325868/u_horvatiyi_zaareshtuvaly_92metrovu_yahtu_medvedchuka_vartistyu_200_milyioniv. До березня минулого року саме він був формальним власником судна. Джерело: https://biz.censor.net/n3384237
Хоча олігархи часто були смотрящими за Україною від росіі
Колись таки будуть оприлюднені цифри скоммуніздженого зевладою...і ми оху..м