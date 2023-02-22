Арахамія запропонував ліквідувати АРМА

Національне агентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) доцільно закрити, а заарештовані активи потрібно передати Фонду держмайна для відкритого продажу.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"(АРМА, – ред.) створювалося як одна з умов лібералізації візового режиму з ЄС, а врешті-решт перетворилося на закритий міжсобойчик, де багато заарештованих активів, все непрозоро. Хочемо передати це ФДМУ, через "Прозоро.Продажі", відкритий реєстр, щоб все це бачили і мали доступ до цих об'єктів", – сказав Арахамія.

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Як повідомлялося, наприкінці січня в АРМА заявляли про завершення підготовки для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів, однак він залишиться закритим для громадськості.

При цьому АРМА не звітує про управління російськими та білоруськими активами, оскільки не веде окремого обліку таких активів через відсутність повноважень, запевняли в Нацагентстві.