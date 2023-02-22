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Новини
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Арахамія запропонував ліквідувати АРМА

арахамія

Національне агентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) доцільно закрити, а заарештовані активи потрібно передати Фонду держмайна для відкритого продажу.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"(АРМА, – ред.) створювалося як одна з умов лібералізації візового режиму з ЄС, а врешті-решт перетворилося на закритий міжсобойчик, де багато заарештованих активів, все непрозоро. Хочемо передати це ФДМУ, через "Прозоро.Продажі", відкритий реєстр, щоб все це бачили і мали доступ до цих об'єктів", – сказав Арахамія.

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Як повідомлялося, наприкінці січня в АРМА заявляли про завершення підготовки для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів, однак він залишиться закритим для громадськості.

При цьому АРМА не звітує про управління російськими та білоруськими активами, оскільки не веде окремого обліку таких активів через відсутність повноважень, запевняли в Нацагентстві.

Автор: 

арешт (850) Арахамія Давид (74) АРМА (433) Слуга народу (187)


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Топ коментарі
+25
моя ж ты хитросделанная бубочка!...
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22.02.2023 17:11
+24
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22.02.2023 21:01
+18
Щось забагато "Арахамії-патріота" в інформаційному полі України. Бізнесмен, брехун і короїд
організму держави.
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22.02.2023 21:16
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моя ж ты хитросделанная бубочка!...
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22.02.2023 17:11 Відповісти
Хоча Хламідія , ще та зелена хвойда, але АРМУ потрібно ліквідовувати, бо це пристанище для бувших ментів, СБУ шників,прокурорів ,яки після Майдану вишвирнули.
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23.02.2023 10:46 Відповісти
А ДУСЮ,кому залишаєш?Зе обіцяв ліквідувати,ще в 2019р.
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22.02.2023 20:32 Відповісти
Державне управління справами? )) То ж утримання й охорона всіх об'єктів нерухомості, в тому числі і держдачі, автопарк, бункери, столовки...нєєє..цього не буде))
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23.02.2023 09:28 Відповісти
абізяна, давай, іді нхй.
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22.02.2023 20:42 Відповісти
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22.02.2023 21:01 Відповісти
.

а може закрити саму цю мавпу, щоб нею не смердiло?
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22.02.2023 21:09 Відповісти
В Отставку всех ,,Слуг КоломойшиЗЕдерьмака" во главе с верховным!!!!!
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22.02.2023 21:12 Відповісти
Щось забагато "Арахамії-патріота" в інформаційному полі України. Бізнесмен, брехун і короїд
організму держави.
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22.02.2023 21:16 Відповісти
Давно треба було це зробити. . Арахамія в цьому прав на 100 відсотків. АРМА або розкрадає передані активи, або доводить активи до накопичення збитків. Треба через Прозоро швидко передавати в управління тим, хто здатний цим займатися (управлінням).
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22.02.2023 21:43 Відповісти
Ну звісно ...НА нього відразу вийде слідство
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22.02.2023 21:48 Відповісти
Фізіогноміка - це все-таки наука ...
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22.02.2023 21:57 Відповісти
А також весь моно АНАЛтабу з корабельними СОСНИми!!
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22.02.2023 22:58 Відповісти
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22.02.2023 23:05 Відповісти
Нужно ликвидировать "слуг народа" во главе с Зеленским и его прихлебателями. Это самые злостные воры и антиукраинцы.
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22.02.2023 23:12 Відповісти
...та да, "панять і прастіть..."
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22.02.2023 23:15 Відповісти
Чому так неефективні новостворенні БЕБ,АРМА та давноіснуючі СБУ,Генпрокуратура,адміністрація портів? Тому що не існує дієвого та ефективного закона про діяльність конкурсних комісій ,які б займались відбором достойних кадрів для цих структур.
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23.02.2023 03:34 Відповісти
АгроХамія на фронт тобі треба...рядовим!!
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23.02.2023 03:59 Відповісти
Не потрібно ображати людину тільки за зовнішнім виглядом-що дав Бог так тому і бути. Але в даному випадку Бог зліпив з того , що було під руками...правда розуму вже не було. Так і появилась агрохімія...
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23.02.2023 06:06 Відповісти
А Е_ало не треснет?
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23.02.2023 07:21 Відповісти
Тобто, агенство, яке займалося розшуком корупційних активів держ чиновників треба ліквідувати?? Бінго! Тепер чиновники без обов'язкового декларування зможуть грабувати країну на максималках, бо їхнє награбоване майно вже ніхто не буде розшукувати.
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23.02.2023 07:34 Відповісти
І багато активів розшукало?
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23.02.2023 07:57 Відповісти
ну от наприклад

https://biz.censor.net/news/3384237/arma_gotuye_do_prodaju_zaareshtovanu_v_horvatiyi_yahtu_medvedchuka

АРМА готує до продажу заарештовану в Хорватії яхту Медведчука
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/439/sortby/date

https://images.cnscdn.com/images/f/6/0/9/f6095bc190c92e7591b01c2c14590624/original.jpg

Представники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) провели огляд арештованої яхти Royal Romance, що належить сім'ї народного депутата й одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили.

Про це https://arma.gov.ua/news/typical/arma-oglyanulo-areshtovanu-v-horvatii-yahtu-royal-romance повідомляє пресслужба АРМА.

У відомстві не уточнили імені народного депутата, водночас у березні повідомлялося, що в Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance https://biz.censor.net/news/3325868/u_horvatiyi_zaareshtuvaly_92metrovu_yahtu_medvedchuka_vartistyu_200_milyioniv. До березня минулого року саме він був формальним власником судна. Джерело: https://biz.censor.net/n3384237
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23.02.2023 08:57 Відповісти
Це скоріше судове доручення продати яхту. Прозоро теж може це саме зробити. АРМА це болото з продажних ментів, рішал і різного зброду. Проти троьх керівників порушені кримінальні справи за крадіжки і схеми. Це вже говорить про якість тої срані, яка там зібрана.
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23.02.2023 11:10 Відповісти
Люба заява агрохамії, або любого другого представника зєлєної наволочі та слуг урода повинна бути провірена.Бо слуги єрмака та зєлєнского є вороги України.Мабуть по кількості ворогів ця партія така сама як опзж.Здається що всі дегенерати і зрадники України в ці партії зєлєнского.А сам зєлєнскій це зрадник і агент кацапів.
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23.02.2023 07:59 Відповісти
Вони всі працюють на рашу ,деякі на олігархів.
Хоча олігархи часто були смотрящими за Україною від росіі
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23.02.2023 08:59 Відповісти
Здається, давно пора "ліквідувати" Арахамію", у всякому разі його народне депутатство, чи може це в мене якась арахамофобія?
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23.02.2023 09:14 Відповісти
Цікаво, скільки в оту АРМА було зарито..у розробку, підтримку й обслуговуваня..

Колись таки будуть оприлюднені цифри скоммуніздженого зевладою...і ми оху..м
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23.02.2023 09:33 Відповісти
ви хлопці воюйте, а у нас такий собі міждусобойчик, все порішаєм, так як скажуть мішки з грошима, а там дивись і гроші з Європи підійдуть, а потім, вже, костюм з відливом і Куршавель
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23.02.2023 09:49 Відповісти
Складається враження,що воно ненажерливе.Мабуть забув,що жадібність губить фраєра.
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23.02.2023 10:00 Відповісти
ліквідація верховноі ради як гнізда коруациіі і зради принеслаб украіні більше пользи аніж всі оті мід сбу набу і різні обепи.. це вони плодять корупцію і создають відімість боротьби з нею. це там сидять прикриті законом зрадникі і вори в законі..
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23.02.2023 10:50 Відповісти
Очередной этап "Конца эпохи бедности", но только для себя любимых. Зеленые уже вкрай распоясались. После окончания каденции будете по тюрьмам сидеть потому что сбежать не удастся. На западе найдут и назад вернут, а на рабссее ограбят и сгноят.
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23.02.2023 12:06 Відповісти
Арахамия часом не купив Украинскую правду. А то строго его люди пиарятся Буданов и все остальные
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23.02.2023 12:32 Відповісти
Кто бы тебя ТВАРЬ ликвидировал
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23.02.2023 13:15 Відповісти

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