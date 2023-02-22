Нацбанк відновив роботу свого інтернет-магазину колекційних монет

Національний банк України відновлює роботу власного інтернет-магазину нумізматичної продукції.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, з 22 лютого інтернет-магазин працюватиме в тестовому режимі.

"Уподовж місяця фахівці Національного банку відстежуватимуть роботу інтернет-магазину, щоб оцінити його функціональність під час реальних навантажень, та додатково аналізуватимуть можливості поліпшення його роботи", – зазначається у повідомленні.

Асортимент та кількість нумізматичної продукції, доступної в інтернет-магазині, буде поступово доповнюватися та розширюватися, зокрема завдяки новим випускам нумізматичної продукції, обіцяють у НБУ.

У повідомленні уточнюється, що доставлення замовлень по всій території України здійснюють "Нова Пошта" та "Укрпошта". Водночас на період дії воєнного стану видача замовлень у пункті самовивезення інтернет-магазину у Києві не здійснюватиметься.