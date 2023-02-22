АМКУ дозволив змінити власника двох українських страхових компаній

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концентрацію шляхом придбання Європейським банком реконструкції та розвитку (Лондон, Сполучене Королівство) разом із компанією Eurohold Bulgaria AD (Софія, Болгарія) контролю над компанією Euroins Insurance Group AD (Софія, Болгарія) із "дочками" в Україні.

Рішення ухвалене на засіданні АМКУ 22 лютого, пише Інтерфакс-Україна.

Euroins Insurance Group (EIG), що входить до складу публічного холдингу Eurohold Bulgaria, представлена в Україні двома страховими компаніями "Євроінс Україна" та "Європейське туристичне страхування".

Eurohold Bulgaria AD – провідна енергетична та фінансова група, що працює у Центральній, Східній та Південно-Східній Європі. Ключові країни діяльності – Болгарія, Румунія, Македонія, Україна та Греція. Котирується на Болгарській та Варшавській фондових біржах.

Eurohold є власником Electrohold, провідної енергетичної групи у Болгарії з часткою 40% у розподілі електроенергії.

Страхова група Euroins Insurance Group (EIG), що входить до складу Eurohold, консолідує його операційну діяльність на регіональних ринках загального страхування.

EIG надає повний спектр страхових продуктів, обслуговує понад 4 млн клієнтів в 11 країнах і налічує понад 3 тис. співробітників.

СК "Євроінс Україна" – універсальний non-life страховик, що працює на українському ринку з 1992 року. Компанія має близько 100 представництв по всій країні, володіє 25 ліцензіями, з них 16 – за добровільними та 9 – за обов'язковими видами страхування.

СК "Євроінс Україна" є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України. Активно працює у сегментах автострахування, медичного страхування, страхування майна, відповідальності та вантажів для приватних та корпоративних клієнтів.