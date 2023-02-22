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Польща підписала угоду з Westinghouse про будівництво АЕС

москва,анна

Компанія "Польські АЕС" (PEJ) 22 лютого підписала угоду з американською компанією Westinghouse про розробку проєкту та будівництво АЕС у Польщі.

"Сьогодні, думаючи про 2030-2032 і наступні роки, ми вирішили реалізувати й довести до завершення ключовий проєкт для енергетичної безпеки Польщі – будівництво в країні атомної електростанції", – наводить Польське радіо слова міністерки з питань довкілля та клімату Польщі Анни Москви, передає Інтерфакс-Україна.

"Ця угода дасть нам змогу почуватися в безпеці в найближчі роки", – додала вона.

Про цю угоду було оголошено кілька місяців тому, проте підписано її було лише зараз.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив розробку НАЕК "Енергоатом" техніко-економічного обґрунтування будівництва нових блоків Хмельницької АЕС за технологією Westinghouse АР1000 для його подальшого розгляду та затвердження урядом.

У серпні 2022 року "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

На початку червня 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.

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АЕС (814) Польща (2442) будівництво (2227) Westinghouse (116)


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Чудово що А. Москва хоче бути енергетично незалежною від Москви.
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22.02.2023 17:53 Відповісти

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