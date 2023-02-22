Мінсоцполітики відновило програму кредитів на власну справу для малозабезпечених сімей. ІНФОГРАФІКА

Міністерство соцполітики перезапускає програму "Рука допомоги", яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

Програму було розроблено спільно зі Світовим банком, у 2016-2018 роках вона була пропілотована у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Чернігівській областях і зарекомендувала себе як успішний соціальний проєкт. За цей період 237 підприємців змогли започаткувати власну справу, йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Наразі тимчасово згорнуту з початком повномасштабної війни програму "Рука допомоги" поновлено. На реалізацію програми державою виділено 9,6 млн грн.

Програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу

Фінансова допомога надається на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи. Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на три роки.

Повернути допомогу можна або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів), або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Фінансова допомога не повертається, якщо підприємцем:

сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше двох осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості.

Там подати до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї:

заяву про надання фінансової допомоги,

бізнес-план,

довідку про несудимість.

До складу Комісії включаються представники центру зайнятості, представники органів соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС,організацій (об'єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).

Комісія розглядає документи і – після засідання – надсилає претенденту на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення.

Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів із дати отримання повідомлення.







