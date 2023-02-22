Ексміністра інфраструктури Пивоварського та його заступника підозрюють у збитках державі на $30 млн

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру ексміністру інфраструктури України і його колишньому першому заступнику у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії експосадовців кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України. При цьому місцеперебування експершого заступника не встановлене.

"У липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ".

При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.

НАБУ вказує, що розслідування зловживань в Мінінфраструктури детективи розпочали восени 2019 року, однак незаконна схема досі працює.

"За результатами експертизи, лише впродовж 2017-2021 років через незаконний наказ держава недоотримала понад $30 млн, які наразі й інкримінують підозрюваним. Проте слідство досліджує наслідки дії схеми й упродовж наступних періодів", – йдеться у повідомленні.

НАБУ не вказує прізвищ підозрюваних, проте відомо, що міністром інфраструктури станом на липень 2015 року був Андрій Пивоварський, а його першим заступником на той час був Володимир Шульмейстер.