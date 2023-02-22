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Новини
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Нацбанк озвучив оцінки впливу українських біженців на економіку ЄС

пишний

Національний банк України озвучив оцінки МВФ щодо короткострокового фіскального навантаження українських біженців на країни ЄС на рівні 30-37 млрд євро та очікує на позитивний ефект у довгостроковій перспективі

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив під час обговорення, організованого ЦЕС 22 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

"За оцінками МВФ, певний короткостроковий фіскальний ефект навантаження, насамперед, на країни ЄС десь на рівні 30-37 млрд євро. Сума досить вагома, але загалом близько 0,2-0,23% ВВП ЄС, це короткостроковий ефект. У довгостроковій перспективі присутність українців на ринках ЄС як трудовому, так і споживчому, в результаті матиме, за нашими підрахунками та дослідженнями, я сподіваюся, позитивний ефект", – сказав голова НБУ.

За словами Пишного, присутність українців у країнах Європи певною мірою компенсувала ризики рецесії, а в деяких країнах, можливо, навіть дозволила її уникнути.

Крім того, присутність українців стимулювала споживчі ринки, компенсувала нестачу, відсутність достатнього покриття працересурним потенціалом тих потреб, які виникають у ЄС.

"Відбувається поступова асиміляція наших громадян. Вони демонструють здебільшого абсолютно унікальні здібності для того, щоб всюди будувати своє ефективне середовище та приносити суспільству користь. Тому Європейський центральний банк не дарма оцінює, що коефіцієнт участі в робочій силі українських вимушених мігрантів становитиме від 20% до 55% у середньостроковій перспективі", – додав Пишній.

За даними ЄЦБ, робоча сила єврозони збільшиться завдяки участі українців на 0,2-0,8%, що в абсолютних цифрах становить від 300 тис. до 1,3 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що в Національному банку України очікують, що витрати українських мігрантів за 2023 рік становитимуть $24 млрд.

Автор: 

біженці (700) НБУ (9310) Євросоюз (5124) Пишний Андрій (122)


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Топ коментарі
+4
Проблема у тому, що значна частина українців не повернеться в Україну. Це матиме негативний
вплив на економіку держави. Тим більше, що вони не відчувають справедливості і зрушень у боротьбі із системною корупцією навіть під час війни.
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23.02.2023 01:19
+3
Не неси лайно про вам розповідали. Продуктивність праці в Україні є на низькому рівні у порівнянні з успішним капіталістичними країнами - це давно відомий факт, про який постійно кажуть іноземці. Люди закордоном заробляють більше не тільки тому, що там вищий середній рівень життя, а тому, що там платять за виконання роботи, а не за знаходження на роботі, як у нас. Це твоя та сама ефективність. Ну а систему обкрадання держави підтримують самі громадяни, в першу чергу, голосуючи за всяке зелене лайно, сидячи на дивані коли треба виходити на вулицю і вимагати від влади змін. Ну і хабарі також дають громадяни, а не інопланетяни.
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23.02.2023 07:24
+3
Мені не треба байки про продуктивність розповідати - я з 98-го року працюю виключно у іноземних транснаціональних компаніях і маю змогу порівнювати ту продуктивність наочно.
У нас продуктивність набагато вище.
А чому ви не розповідаєте про систему обкрадання громадян державою?
А кто узаконив обкрадання держави громадянами через систему ФОП?
У якій країні сукупний податок на дохід є 5%?
Та ви молитись повинні на те, що вам щомісяця не треба обов'язкові 150 ойро сплачувати за страховку і платити 650 ойро за кімнату в общазі десь у приміській зоні Відня.
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23.02.2023 08:06
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Нам приблизно з 2013 року розповідали, що українці мало заробляють тому що мало працюють, а неуспішні тому, що ледачі. А коли українці виїхали за кордон - з'ясувалось, що там вони швидко починають заробляти в рази більше і працюють набагато ефективніше! Тобто-держава бреше громадянам про їхню «неефективність», щоб зберегти систему обкрадання своїх громадян на користь тих, хто зараз при владі, і досить не зрозумів, що по-старому вже не буде
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22.02.2023 23:45 Відповісти
Кто вам то розповідав - бабці на лавці?
До нас приїздять іноземці - і ********* від кількості нових ******** авто на вулицях і заміських маєтків.
Так що не треба тут ля-ля, українці завжди вміли працювати і заробляти.
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23.02.2023 07:17 Відповісти
Ти також не неси фігню.Я також працював в Польщі,і де я тільки не робив-різноробочим,прокладав газ,робив умивальники з штучного каменю,працював на великому заводі.Працював 3 роки на різних роботах.Так от,щоб себе прохарчавати місяць мені вистачало праці двох днів,це десь коло 300zl,і притому що не сидів на самих парувках і зупі хінскій.На оплату мешкання йшло 400zl,а решта йла на покупку валюти.Но якщо ти привіз з собою свою свиноматку з виплодком, то певно що не вистачить-жінок немає тормозів з тратою грошей,а особливо якщо ці гроші заробили вони не своєю працею а виманили в свого чоловіка-оленя своєю розовою ватрушкою.
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23.02.2023 11:20 Відповісти
Ти не порівнюй своє голодраньське існування заробітчанина з нормальною людиною.
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23.02.2023 12:00 Відповісти
Щось стверджувати коли ти сам цього не бачив не бачив є признаком глупоти.Звідки ти знаєш як я жив в Польщі?Люба літня кухня в Польщі є кращою від умов проживання жителів ,,Юго-Востока,,.Ти напевне часто їздив до моцкви на заробітки і для тебе життя на заробітках в Польщі це автоматично вагончик з смердячими шкарпетками,потом і перегаром.На останньому місці праці перед нашим приїздом завод зробив для працівників євроремонт.Ти в своїй хворій уяві можеш думати що хочеш,але це не означає що так є насправді.
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24.02.2023 10:54 Відповісти
Не неси лайно про вам розповідали. Продуктивність праці в Україні є на низькому рівні у порівнянні з успішним капіталістичними країнами - це давно відомий факт, про який постійно кажуть іноземці. Люди закордоном заробляють більше не тільки тому, що там вищий середній рівень життя, а тому, що там платять за виконання роботи, а не за знаходження на роботі, як у нас. Це твоя та сама ефективність. Ну а систему обкрадання держави підтримують самі громадяни, в першу чергу, голосуючи за всяке зелене лайно, сидячи на дивані коли треба виходити на вулицю і вимагати від влади змін. Ну і хабарі також дають громадяни, а не інопланетяни.
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23.02.2023 07:24 Відповісти
Мені не треба байки про продуктивність розповідати - я з 98-го року працюю виключно у іноземних транснаціональних компаніях і маю змогу порівнювати ту продуктивність наочно.
У нас продуктивність набагато вище.
А чому ви не розповідаєте про систему обкрадання громадян державою?
А кто узаконив обкрадання держави громадянами через систему ФОП?
У якій країні сукупний податок на дохід є 5%?
Та ви молитись повинні на те, що вам щомісяця не треба обов'язкові 150 ойро сплачувати за страховку і платити 650 ойро за кімнату в общазі десь у приміській зоні Відня.
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23.02.2023 08:06 Відповісти
В Україні продуктивність праці низька через погану її організацію, а неадекватно низька її оплата не заохочує, насамперед молодь, ефективно працювати.
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23.02.2023 10:52 Відповісти
Погана організація у поганих організаторів.
У сцикунів-тестировщикіа на галєрах 2К ойро в місяць - то погана оплата?
Хірург вищої категорії з 30-річним стажем, який робить операції, які не роблять ніде у світі - за 7,5К грн чистими - ото низька оплата.
А молодь може ефективно тільки трахатись і знімати відосікі.
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23.02.2023 12:05 Відповісти
Один з творців японського "економічного дива" Едвард Демінг писав: "Откажитесь от пустых лозунгов, призывов для производственного персонала, таких, как ноль дефектов или новые задания по производительности. Такие призывы бессмысленны, так как подавляющее большинство проблем возникает в системе и находится вне возможностей работников". https://www.education.ua/ru/blog/5777/
Чомусь, варто лише перетнути західний кордон, і продуктивність, а разом з нею і оплата праці українських робітників стрімко зростає.
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23.02.2023 12:35 Відповісти
Проблема у тому, що значна частина українців не повернеться в Україну. Це матиме негативний
вплив на економіку держави. Тим більше, що вони не відчувають справедливості і зрушень у боротьбі із системною корупцією навіть під час війни.
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23.02.2023 01:19 Відповісти
По опитуванням більше 80% планують повернутись.
Не думайте, що там сахар.
У нас десь 70% контори виїхало в Польщу, контора всім дала роботу.
Але жити родиною в общазі і витрачати все зароблене на їжу не всім подобається. Кого не запитай - всі чекають, коли можно буде спокійно повернутись.
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23.02.2023 07:21 Відповісти
Не так всё просто. На данный момент нет механизма перехода с директивы на рабочую визу, только выехать обратно в Украину и оттуда подавать документы в посольство. То есть, даже если есть работа и человек ничего не получает от государства, то продолжить так же жить после окончания директивы не получится.
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23.02.2023 09:05 Відповісти
Европейці шось придумають.
Такого подарунку вони не втратять. Жінки- молоді, здорові, білі, християни, роботящі, ще й з малими дітьми. Тільки дибіли їх назад відпустять.
Хоча європейці можуть віддати перевагу чуркам різним...
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23.02.2023 09:29 Відповісти
ну кстати, да. По крайней мере, в Швеции беженцы из Сомали, Ирана, Сирии и тп получают бессрочное обежище
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23.02.2023 09:35 Відповісти
Якщо ми в найближчі місяці не змінимо владу, населення буде віїджати за кордон ще в більших масштабах. Це як снігова куля !
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23.02.2023 07:07 Відповісти
цей пишний - довпойоп. він хвалиться успіхами ЄС, в той же час цей "успіх" є економічною поразкою України у теперішньому і майбутньому.
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23.02.2023 07:11 Відповісти

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