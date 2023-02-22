Нацбанк озвучив оцінки впливу українських біженців на економіку ЄС
Національний банк України озвучив оцінки МВФ щодо короткострокового фіскального навантаження українських біженців на країни ЄС на рівні 30-37 млрд євро та очікує на позитивний ефект у довгостроковій перспективі
Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив під час обговорення, організованого ЦЕС 22 лютого, передає Інтерфакс-Україна.
"За оцінками МВФ, певний короткостроковий фіскальний ефект навантаження, насамперед, на країни ЄС десь на рівні 30-37 млрд євро. Сума досить вагома, але загалом близько 0,2-0,23% ВВП ЄС, це короткостроковий ефект. У довгостроковій перспективі присутність українців на ринках ЄС як трудовому, так і споживчому, в результаті матиме, за нашими підрахунками та дослідженнями, я сподіваюся, позитивний ефект", – сказав голова НБУ.
За словами Пишного, присутність українців у країнах Європи певною мірою компенсувала ризики рецесії, а в деяких країнах, можливо, навіть дозволила її уникнути.
Крім того, присутність українців стимулювала споживчі ринки, компенсувала нестачу, відсутність достатнього покриття працересурним потенціалом тих потреб, які виникають у ЄС.
"Відбувається поступова асиміляція наших громадян. Вони демонструють здебільшого абсолютно унікальні здібності для того, щоб всюди будувати своє ефективне середовище та приносити суспільству користь. Тому Європейський центральний банк не дарма оцінює, що коефіцієнт участі в робочій силі українських вимушених мігрантів становитиме від 20% до 55% у середньостроковій перспективі", – додав Пишній.
За даними ЄЦБ, робоча сила єврозони збільшиться завдяки участі українців на 0,2-0,8%, що в абсолютних цифрах становить від 300 тис. до 1,3 млн осіб.
Раніше повідомлялося, що в Національному банку України очікують, що витрати українських мігрантів за 2023 рік становитимуть $24 млрд.
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До нас приїздять іноземці - і ********* від кількості нових ******** авто на вулицях і заміських маєтків.
Так що не треба тут ля-ля, українці завжди вміли працювати і заробляти.
У нас продуктивність набагато вище.
А чому ви не розповідаєте про систему обкрадання громадян державою?
А кто узаконив обкрадання держави громадянами через систему ФОП?
У якій країні сукупний податок на дохід є 5%?
Та ви молитись повинні на те, що вам щомісяця не треба обов'язкові 150 ойро сплачувати за страховку і платити 650 ойро за кімнату в общазі десь у приміській зоні Відня.
У сцикунів-тестировщикіа на галєрах 2К ойро в місяць - то погана оплата?
Хірург вищої категорії з 30-річним стажем, який робить операції, які не роблять ніде у світі - за 7,5К грн чистими - ото низька оплата.
А молодь може ефективно тільки трахатись і знімати відосікі.
Чомусь, варто лише перетнути західний кордон, і продуктивність, а разом з нею і оплата праці українських робітників стрімко зростає.
вплив на економіку держави. Тим більше, що вони не відчувають справедливості і зрушень у боротьбі із системною корупцією навіть під час війни.
Не думайте, що там сахар.
У нас десь 70% контори виїхало в Польщу, контора всім дала роботу.
Але жити родиною в общазі і витрачати все зароблене на їжу не всім подобається. Кого не запитай - всі чекають, коли можно буде спокійно повернутись.
Такого подарунку вони не втратять. Жінки- молоді, здорові, білі, християни, роботящі, ще й з малими дітьми. Тільки дибіли їх назад відпустять.
Хоча європейці можуть віддати перевагу чуркам різним...