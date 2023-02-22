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Литва пропонує створити центр контролю за виконанням санкцій проти Росії

скуодіс

Міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс пропонує заснувати центр контролю за дотриманням санкційного режиму щодо Росії та Білорусі.

"Виконання міжнародних санкцій у Литві міг би контролювати спеціальний центр – така інституція також має діяти на рівні Європейського Союзу", – заявив Скуодіс, пише Укрінформ із посиланням на Baltics News.

За словами Скуодіса, це забезпечить краще виконання санкцій.

Таку думку Скуодіс висловив після затриманого вантажу добрив із Білорусі.

Раніше в Литві запропонували ввести штрафи за порушення санкцій проти РФ та Білорусі.

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Білорусь (1583) Литва (485) росія (14271) санкції (4417)


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