В окупованому Севастополі горить плавучий док
У Південній бухті окупованого Севастополя спалахнув плавучий док судноремонтного заводу "Персей".
Про це повідомив призначений Росією "губернатор" міста Міхаіл Розвожаєв, пише РБК.
У пресслужбі МНС Росії повідомили, що цю ситуацію поки не коментують, а також рекомендували звернутися до представників місцевої окупаційної влади.
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