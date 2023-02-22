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В окупованому Севастополі горить плавучий док

севастополь

У Південній бухті окупованого Севастополя спалахнув плавучий док судноремонтного заводу "Персей".

Про це повідомив призначений Росією "губернатор" міста Міхаіл Розвожаєв, пише РБК.

У пресслужбі МНС Росії повідомили, що цю ситуацію поки не коментують, а також рекомендували звернутися до представників місцевої окупаційної влади.

Автор: 

пожежа (199) Севастополь (29)


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