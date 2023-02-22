Жоден із німецьких бізнесів не залишив Україну попри війну

Незважаючи на війну, про вихід з України не оголосив жоден із серйозних німецьких бізнесів, навпаки – Німеччина активно долучається до відновлення української економіки.

За словами керуючого директора Східного комітету німецької економіки Міхаеля Гармса, з економічної точки зору війна для України є катастрофою, однак він бачить світло в кінці тунелю, передає Укрінформ.

Дуже доброю новиною Гармс назвав те, що німецькі підприємства, які працювали в Україні, "всі без виключення залишилися".

"Вони зберігають виробництво, дбають про робочі місця, виплачують зарплати, сплачують податки, намагаються утримувати ланцюги постачання тощо", – сказав він.

Гармс відзначив роль ЄС, який ширше відкрив ринок для українських товарів і допоміг мінімізувати падіння німецько-української торгівлі. Вона скоротилась менше, ніж можна було очікувати, лише не 6,9% при тому, що український експорт у Німеччину навіть зріс на 1,1%.

Гармс також зазначив, що Німеччина відіграє одну з провідних ролей у питанні відновлення України. Німецька економіка інтенсивно віддана швидкому відновленню зруйнованої інфраструктури та довгостроковій реконструкції країни.

Комітет у тісній співпраці з урядом і міністерствами розробив документи, концепцію, які є основою для багатьох переговорів з федеральним урядом, українськими партнерами та європейськими бізнес-асоціаціями. Комітет фінансує та координує роботу через платформу Service Desk Ukraine, створену в серпні 2022 року.

"Завдяки цьому інтерфейсу ми виступаємо посередниками між німецьким та українським бізнесом і політикою", – пояснив Гармс.

Він зазначив, що в інтересах народу України відбудова має розпочатися негайно, і вона буде успішною лише за умови активізації приватного сектору. Тому особливо необхідні інвестиційні гарантії та небюрократичний і прозорий менеджмент міжнародних фондів реконструкції.

Керуючий директор Східного комітету німецької економіки також наголосив на важливості працювати над подальшою інтеграцією України в ЄС, навіть якщо повноцінне членство не є питання завтрашнього дня.