Збитки українських медичних вишів через війну перевищують 385 мільйонів, – Рахункова палата
Унаслідок війни в Україні українські медичні виші, за даними шести вищих навчальних закладів, зазнали збитків у розмірі близько 385,3 млн грн.
"Унаслідок війни РФ в Україні пошкоджено майно восьми вишів, що належать МОЗ, а Луганський та Донецький медуніверситети вимушено змінили місцезнаходження. Загальна сума завданих збитків, за даними шести вишів, склала 385,3 млн грн", – йдеться у звіті Рахункової палати про ефективність використання коштів держбюджету, виділених МОЗ на підготовку медичних та фармацевтичних фахівців, передає Інтерфакс-Україна.
Нині в Україні функціонують 16 медичних вишів.
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