Україна цього року потрібно додаткових $10 мільярдів фінансування, – Марченко

Україна потребує додаткових $10 млрд фінансування, щоб покрити потреби бюджету в 2023 році та почати відновлення економіки.

20 лютого у Києві міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, яку назвав дуже продуктивною.

За словами Марченка, "зараз ми бачимо, що наші відносини досить стабільні, ми рухаємося в напрямку повноцінної програми з МВФ", передає Укрінформ із посилання на CNN.

Марченко додав, що Україна "готова виконати всі вимоги та умови, щоб мати можливість рухатися далі по програмі".

За його словами, це включатиме необхідні заходи для стабілізації макроекономічної ситуації та створення середовища для фіскальної відповідальності.

Марченко сказав CNN, що сторони погодилися розпочати обговорення нової програми протягом кількох тижнів.

Як повідомлялося, за словами Георгієвої, Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми