Законодавство України не дозволяє залучати великих інвесторів, – Арахамія

Існуюче в Україні законодавство, навіть після ухвалення "закону про інвестнянь", не дозволяє залучати великих інвесторів, тому Кабінету міністрів необхідно надати додаткові повноваження для виправлення цієї ситуації.

"Такі правила ми з вами зробили: ніби все правильно й антикорупційно, але потім не можемо просто 1+1 скласти. Треба міняти, сідати й робити якісь запобіжники, інакше воно не працює. Ми ж бачимо, що жоден великий (інвестиційний, – ред.) проєкт не піднімається в Україні через те, що правила гри не кастомізуються під цього великого гравця", – сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Як приклад він навів програш України Словаччині в залученні Volkswagen, що послужило однією з причин розробки закону про інвестнянь, а також відсутність в Україні патронного заводу.

"Десятки компаній приходять, кажуть, я вкладу свої гроші, але дайте мені замовлення на три роки на патрони. А ми кажемо, приходьте на "Прозорро" тендер і якщо переможете, то буде замовлення. А вони кажуть, що якщо на "Прозорро" приходити, то навіщо щось будувати, я ж маю вже якісь заводи за кордоном. А потім ми говоримо: "зрада" – немає патронного заводу", – описав ситуацію Арахамія.

"Навіть "Укроборонпром" не хоче будувати патронний завод, оскільки, каже, чи буде держзамовлення від Міноборрони", – додав голова фракції "Слуга народу".

За його словами, країни-конкуренти України в залученні інвесторів пропонують їм також безкоштовні землю та підключення до інфраструктури, а також персональний супровід.

"Як у Туреччині: там Ердоган піднімає трубку й каже, що треба завтра їм оформити землю, і завдяки тому, що вони не дуже демократичні, воно працює для бізнесу насправді краще – за два дні у них земля", – зазначив Арахамія.

За його словами, в Україні, щоб землю оформити, навіть якщо буде голова фракції, уряд, прем'єр "бігати і всім телефонувати", все одно буде витрачено кілька місяців, а журналісти ще й висунуть звинувачення в лобізмі.

Серед питань, які потребують вирішення з використанням нових підходів, глава "Слуги народу" назвав, зокрема, титанову галузь.

"Є "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", у якої вже завершуються повністю резерви ільменіту. Ми хочемо продати, приходять із зацікавленої сторони – дайте на 10-20 років запаси. Далі кажуть, а де перероблятимемо? – "ЗАлК" був, немає тепер "ЗАлКу" (ймовірно, може йтися про ЗТМК, – ред.) Тоді потрібно буде нам сідати і робити якісь винятки", – пояснив Арахамія.

"Треба дати уряду робити ті умови, які він хоче, тому що уряд має інтегральний огляд, чого не вистачає. Тим більше, що є ще й соціальний аспект", – підсумував глава фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 10 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Він передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної чи комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора шляхом укладання прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% суми інвестицій у проект.

У лютому 2020 року на Економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський анонсував низку заходів, покликаних залучити іноземних інвесторів. Зокрема, тоді йшлося про можливість отримати персональну "інвестиційну няню" від уряду та прямі інвестиційні договори з державою для проектів з інвестиціями понад $100 млн.