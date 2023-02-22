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У Києві зруйновано або пошкоджено 417 житлових будинків, – Кличко

будинок,війна,київ

Близько 800 будинків у Києві зруйновані або пошкоджені, 417 із них – житлові.

"Кількість зруйнованих і пошкоджених будинків у нашому місті величезна, попри те, що лінія фронту біля нас не проходить. Наразі у Києві зруйновано або пошкоджено близько 800 будинків, 417 із них – це житлові будинки", – сказав Київський міській голова Віталій Кличко в ефірі телемарфону, передає Укрінформ.

Крім того Кличко зазначив, що 17 будинків мали великі пошкодження.

"11 із них уже відремонтовано, і люди туди повернулись. Упродовж місяця у 6 будинках уже закінчаться ремонтні роботи, і люди також зможуть туди переїхати", – зауважив міський голова столиці.

Автор: 

житло (582) Київ (4688) руйнування (24)


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