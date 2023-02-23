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Новини Війна
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У Філіп Морріс пояснили, чому не можуть продати бізнес в Росії на умовах Кремля

morris,philip

Один з найбільших світових тютюнових гігантів Philip Morris International (PMI) пояснив, чому наразі переговори про вихід з російського ринку не завершились і чому компанія не буде діяти за правилами Кремля.

Про це виконавчий директор компанії Яцек Ольчак заявив у інтерв'ю The Financial Times.

За його словами, група PMI вела перемовини принаймні з трьома "серйозними" потенційними покупцями, але "переговори зайшли в глухий кут".

Він також вказав на положення про продаж російських активів іноземними компаніями, які дозволяють Кремлю диктувати оцінку та умови угод. За словами топменеджера, він зобов’язаний перед акціонерами зберегти вартість бізнесу.

"Я знаю, що дехто... думає, що ми вирішили не йти, але ми досі не прийняли жодних рішень, тому що... ми не можемо їх виконати", – сказав Ольчак.

"Коли я кажу, що я йду чи не йду, це абсолютно не має значення, тому що ми намагалися минулого року, але все застрягло", – додав топменджер.

Ольчак додав, що "дуже ймовірно" вимагатиме врахування положення про зворотний викуп активів, якщо їх все ж вдасться продати.

Ціна російського бізнесу Philip Morris не розкривається, але в звіті компанії йшлося, що компанія в Росії мала активи на $2,5 млрд. Крім Marlboro, компанія продає у Росії сигарети таких брендів, як L&M і Chesterfield, бездимний продукт IQOS.

За даними FT, серед тютюнових компаній російський бізнес продала тільки Imperial Brands, що випускає сигарети Davidoff, зафіксувавши збитки на $475 млн.

У British American Tobacco заявили, що процес виходу з Росії може затягтися до 2024 року. Своєю чергою Japan Tobacco йти з Росії не планує.

Як повідомлялося, уперше про плани виходу з російського ринку компанія Philip Morris заявила у березні 2022 року. Відтоді компанія зняла з продажу ряд своїх сигаретних брендів, які були представлені на ринку; призупинила маркетингову діяльність у Росії; скасувала запуски усіх продуктів у Росії, запланованих на 2022 рік, зокрема запуск свого флагмана – системи нагрівання тютюну IQOS ILUMA.

Крім того, були скасовані плани щодо виробництва понад 20 млрд стіків TEREA (для IQOS ILUMA) у Росії та пов’язані з цим поточні інвестиції на 150 млн доларів США.

Автор: 

росія (14265) Новини компаній (3372) Philip Morris (55)


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Эх,Филлипок,смотри не затягивай-продавай пока хоть какие то деньги дают.Спроси у Макдональдс-он тебе все популярно обьяснит.
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23.02.2023 09:13 Відповісти
Шалені прибутки ну дууууже ускладнюють вихід з параші...
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23.02.2023 12:16 Відповісти
Хай кацапи палять більше. Смоли добавити в цигарки.
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23.02.2023 09:15 Відповісти
+💯💯💯!!!!
і миш'яку, побільше.... 🤗
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23.02.2023 09:18 Відповісти
Краще було не ходить,
Краще було та й не знать,
Чим тепер, чим тепер...
Продавать.

загальні збитки західних компаній які "продали" свій бізнес в рашці складає 100 млрд. дол.
буде наука на майбутнє як мати справи з рашкою
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23.02.2023 09:23 Відповісти
Они с Japan Tobacco и двумя британскими British American Tobacco и Imperial Tobacco владеют 98% рынка РФ, и наверно 100% всего постсовка. Доля ушедшего достанется другим.
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23.02.2023 09:45 Відповісти
От як раз тютюновому бізнесу виходити з парашки не треба. Хай укуряться! Чим гірше в них здоров'я, тим більше орків передохне, чим більше орків передохне - тим легше буде світові.
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23.02.2023 09:56 Відповісти
В отличие от других они платят действительно огромные налоги, которые идут на войну в Украине. А каким-нибудь мелким или средним предпринимателям приходится все продавать и уходить. Такое лицемерие.
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23.02.2023 10:34 Відповісти
Они конечно платят налоги, это плохо, но то что они выпускают - это хорошо, может им и не надо выходить из РФ, будет больше пользы😁
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23.02.2023 10:38 Відповісти

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