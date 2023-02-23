Китай закликав державні компанії відмовитися від послуг аудиторів "Великої четвірки"

Влада Китаю закликала державні фірми поступово припинити користуватися послугами чотирьох найбільших міжнародних бухгалтерських фірм – Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) та KPMG, – сигналізуючи про триваючі занепокоєння з приводу безпеки даних.

Як пише Bloomberg, Китай занепокоєний безпекою даних навіть після досягнення знакової угоди про дозвіл США на аудиторські перевірки сотень китайських фірм, зареєстрованих у Нью-Йорку.

Зазначається, що Китай прагне приборкати вплив пов’язаних із США глобальних аудиторських фірм і забезпечити безпеку даних країни, а також підтримати місцеву бухгалтерську індустрію. Пекін протягом багатьох років дає таку саму пропозицію державним компаніям, але нещодавно знову наголосив, що компаніям слід використовувати інших аудиторів, ніж "Велика четвірка".

Кінцевий термін для внесення змін не встановлено, і заміни можуть відбуватися поступово в міру закінчення терміну дії контрактів.

Одним із ризиків для Китаю є те, що перехід до менш відомих аудиторів ускладнить державним підприємствам залучення капіталу від міжнародних інвесторів.

Однак закриття китайського державного бізнесу було б ударом для бухгалтерських фірм. Згідно з даними Міністерства фінансів Китаю, у 2021 році "Велика четвірка" заробила 20,6 млрд юанів ($3 млрд) від усіх китайських клієнтів.

Близько 60 зареєстрованих у Гонконзі компаній із китайськими штаб-квартирами – як державними, так і приватними – змінили аудиторів з вересня минулого року.