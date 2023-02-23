Росія завдала шкоди українському довкіллю на 1,9 трильйона, – Міндовкілля

За рік повномасштабної війни в Україні Росія завдала українському довкіллю збитків на 1,9 трлн грн.

Про це під час брифінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає пресслужба міністерства.

"За рік повномасштабної війни ми з фахівцями Держекоінспекції вже задокументували понад 2300 злочинів проти природи. Розмір збитків сягає майже 1,9 трлн грн", – зазначив він.

За його словами, майже 500 тис. га лісу наразі перебуває під окупацією або розташовані у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.

Стрілець додав, що за рік п'ята частина українського заповідного фонду відчула на собі наслідки бойових дій. Під окупацією знаходиться 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферних заповідників.

Водночас близько 600 видів фауни та 750 видів флори опинилися під загрозою знищення, зокрема й червонокнижні види. Вже зафіксовано близько тисячі зафіксованих випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини.

До того ж у зоні бойових дій знаходиться найбільш промислово розвинена частина України. Окуповано 132 родовища корисних копалин. Збитки галузі за рік сягають 7,76 трлн грн.