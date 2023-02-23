Франція витратила на українських біженців 500 мільйонів євро за рік
Франція витратила на прийом та підтримку українців, які опинилися там через війну, вже близько 500 млн євро.
Як пише Le Figaro, відповідні цифри озвучили у Міністерстві внутрішніх справ, передає Європейська правда.
У відомстві зауважили, що напад Росії на Україну спровокував найбільшу для Європи хвилю біженців з часів Другої світової війни.
За період з 10 березня 2022 року до 30 січня 2023 року у Франції прийняли понад 100 тисяч українців, з яких 80% – жінки.
Витрати на прийом та підтримку цих людей складають 490 млн євро, левову частку витрат складає щомісячна соцдопомога (260 млн), компенсації готелям та перевізникам, або оплата за розміщення в санаторіях становлять решту суми.
Майже 30 тисяч українців поселили у своїх будинках і квартирах небайдужі французи.
Водночас у відомстві не уточнили, скільки з цих 100 тис. українців досі залишаються у Франції, а скільки повернулися додому після стабілізації лінії фронту. Станом на кінець минулого року у Франції були зареєстровані майже 66 тис. переміщених українців.
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