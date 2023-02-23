Фонд держмайна отримав в управління конфісковані активи росіян в окупованому Криму

Кабінет міністрів 21 лютого передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи росіян в анексованому Криму, які підтримали дії російських військових в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що першим рішенням Кабмін передав квартиру площею 324,5 кв.м в Євпаторії та 25% ТОВ "СТАВ-2003". Ці активи раніше належали ректору Бєлгородського державного національного дослідного університету Олегу Полухіну та були стягнуті в дохід держави на підстави рішення Вищого антикорупційного суду від 7 грудня 2022 року.

Як пояснили у Фонді, суд ухвалив своє рішення на підставі позову Мін’юсту. Полухін підтримав звернення російського союзу ректорів, яким виправдовується вторгнення військ РФ на територію України. До того ж на сторінці Бєлгородського університету були систематичні публікації про підтримку військових РФ, які беруть участь у збройній агресії проти України.

Другим рішенням уряд передав в управління Фонду держмайна квартиру площею 114,5 кв. м та нежитлове приміщення площею 19,1 кв. м в Ялті в Лівадії. Ці активи раніше належали ректору Московського державного інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолію Торкунову та були стягнуті в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року.

"Торкунов поширював ідеї "денацифікації" і "демілітаризації" України, пропагував підтримку дій вищого політичного керівництва Росії, виправдовував воєнні дії проти України та сприяв геноциду народу України, злочинам проти територіальної цілісності України та проти людяності", – пояснили в Фонді.

Так, Кабмін доручив Фонду держмайна вжити заходів щодо приватизації чи передачі в оренду конфіскованих активів після повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території Криму.