Американський "єдиноріг" купив українського розробника конструктора логотипів

Американська компанія ZenBusiness, яку оцінили в $1,7 млрд, купила український Logaster, який розробляв онлайн-конструктор логотипів.

Як повідомляє AIN.ua, ZenBusiness працює на ринку вже понад 10 років. За цей час у неї було біля 17 млн клієнтів, яким вона допомагала створювати бренди, запускати та керувати бізнесом.

Під час купівлі 100% українського Logaster, американська компанія звертала увагу на високі SEO-показники сайту, розмір його аудиторії та кількість якісних посилань. Також метою угоди були технології Logaster та IP, які будуть інкорпоровані у сервіси ZenBusiness.

Суму угоди сторони не розкривають. Але за оцінками AIN.ua, вона може складати кілька мільйонів доларів. Це був класичний продаж за готівку, без опціонів, акцій та інших додаткових умов: три співзасновники отримали суми відповідно до своєї частки у компанії.

Співзасновники Logaster Олександр Олійник та Євген Касінський запустили компанію у 2012 році. Уже за пару років вона вийшла на прибутковість. За 2021-2022 рік компанія мала 32,5 млн відвідувачів, 1,35 млн реєстрацій. За допомогою її сервісу клієнти створювали десятки мільйонів логотипів.

Вона працювала на ринках України, США, Бразилії, Китаю, Мексики, Японії, Німеччини, Франції, Іспанії та інших країн.