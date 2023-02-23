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У єврозоні зафіксували рекордну базову інфляцію

евро

Базова інфляція в єврозоні досягла рекорду в січні, що додає впевненості у плані Європейського центрального банку підвищити відсоткову ставки ще на пів пункта в березні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на переглянуті дані Євростату.

Зростання базової ціни досягло 5,3%. що перевищує попередню оцінку в 5,2%. Загальний показник інфляції, що включає ціни на харчі та електроенергію, також виріс на 0,1 відсоткового пункта до 8,6% після того, як показник у Німеччині виявився вищим за попередню оцінку агентства.

Такі результати базової інфляції ще більше спонукатимуть ЄЦБ до подальшого посилення монетарної політики в рамках утримання фундаментального цінового тиску навіть тоді, коли загальний показник вирівнюється.

Чиновники ЄЦБ на чолі з президенткою Крістін Лагард заявили на своїй останній зустрічі, що вони мають намір підняти депозитну ставку до 3% з 2,5%.

Після різких зауважень членкині Виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель минулого тижня ринки посилили очікування щодо посилення монетарної політики, і зараз спостерігається пік циклу ставок ЄЦБ на рівні близько 3,75%.

Автор: 

інфляція (718) єврозона (128) Європейський центральний банк (94)


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