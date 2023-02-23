Казахстан почав експорт нафти до Німеччини для заміни російської

Оператор нафтопроводів Казахстану "КазТрансОйл" (КТО) розпочав прийом казахстанської нафти для її експорту до Німеччини трубопроводами.

Про це повідомив офіційний представник компанії Шингіс Ільясов, передає Інтерфакс-Україна.

"23 лютого у систему магістральних нафтопроводів АТ "КазТрансОйл" розпочато прийом казахстанської нафти для транспортування до Німеччини", – сказав речник КТО.

Відповідно до затвердженого графіка постачання нафти, компанія транспортує в лютому 20 тис. тонн нафти нафтопроводом "Дружба" до пункту здачі нафти "Адамова застава" для подальшого постачання до Німеччини.

У грудні 2022 року "КазТрансОйл" направила річну заявку на транспортування у 2023 році 1,2 млн тонн казахстанської нафти через Росію системою магістральних нафтопроводів ПАТ "Транснефть" у напрямку пункту здачі нафти "Адамова застава" для подальшого постачання Німеччини.

Як повідомлялося, у січні оператор нафтопроводів Казахстану АТ "КазТрансОйл" отримав підтвердження від Міністерства енергетики РФ для початку транспортування нафти у напрямку Європи російськими трубопроводами.

У першому кварталі 2023 року планується транспортувати 300 тис. тонн казахстанської нафти системою нафтопроводів російської "Транснєфті" для подальшого постачання до Німеччини.

Голова Міненерго Казахстану Болат Акчулаков повідомляв, що у 2023 році планується експортувати до Німеччини 1,5 млн тонн нафти, але цей обсяг можливо збільшити до 7 млн тонн.

Голова національної нафтогазової компанії "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мірзагалієв пояснював, що казахстанська нафта постачатиметься на нафтопереробний завод у німецькому місті Шведт, який знаходився у власності "Роснефти", але у вересні був переведений під контроль Федерального мережевого агентства ФРН.

На Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") припадало близько 12% німецьких нафтопереробних потужностей, вона була одним з найбільших гравців на місцевому паливному ринку.

Потужність НПЗ у Шведті становить 11,6 млн тонн нафтопродуктів на рік. Завод з етапу проєктування історично був пов'язаний із нафтопроводом "Дружба" та російськими родовищами нафти.