"Пам’ятаємо! Не пробачимо": Нацбанк випустив нову 20-гривневу банкноту. ФОТО

Національний банк випустив нову пам’ятну 20-гривневу банкноту "Пам’ятаємо! Не пробачимо" до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що банкнота присвячена боротьбі України проти російських загарбників та "увічнює силу духу українського народу, стійкість, незламність та героїзм кожного з нас".

Нова банкнота не схожа на традиційні українські гроші, адже її дизайн виконаний вертикально. Її розмір – 80 на 165 мм.

Створив дизайн цієї пам’ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.

Тираж нової банкноти обмежений – лише 300 тисяч штук. Перша частина тиражу буде доступна для купівлі, починаючи з 24 лютого.

Банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.