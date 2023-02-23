"Пам’ятаємо! Не пробачимо": Нацбанк випустив нову 20-гривневу банкноту. ФОТО
Національний банк випустив нову пам’ятну 20-гривневу банкноту "Пам’ятаємо! Не пробачимо" до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що банкнота присвячена боротьбі України проти російських загарбників та "увічнює силу духу українського народу, стійкість, незламність та героїзм кожного з нас".
Нова банкнота не схожа на традиційні українські гроші, адже її дизайн виконаний вертикально. Її розмір – 80 на 165 мм.
Створив дизайн цієї пам’ятної банкноти заслужений художник України Володимир Таран.
Тираж нової банкноти обмежений – лише 300 тисяч штук. Перша частина тиражу буде доступна для купівлі, починаючи з 24 лютого.
Банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.
