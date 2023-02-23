БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суд арештував майно дружини Медведчука вартістю 5,6 мільярда

медведчук,марченко

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Вона є дружиною підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Як повідомляє пресцентр СБУ, загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 млрд грн.

Зокрема, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і десять автомобілів.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

Серед них – київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука "використовувала для проведення підривної діяльності проти України".

"Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету", – зазначили в СБУ.

Як нагадали правоохоронці, раніше Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За цією ж статтею вже повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру". Його затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.

арешт (861) Медведчук Віктор (364) СБУ (1557) Марченко Оксана (41)
Топ коментарі
+2
Тепер цікаво, хтт це все прихватізує..
показати весь коментар
23.02.2023 16:33 Відповісти
+2
93-метрова яхта Медведчука Royal Romance вартістю 200 мільйонів доларів, була заарештована в хорватському порту Рієка в березні 2022 року. А скільки всього записано на підставні особи!
показати весь коментар
23.02.2023 18:56 Відповісти
+1
можно было даже благополучно выпустить ... значит скоро судить будем
показати весь коментар
23.02.2023 16:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, штьо так можна было?!!!
показати весь коментар
23.02.2023 15:46 Відповісти
можно было даже благополучно выпустить ... значит скоро судить будем
показати весь коментар
23.02.2023 16:08 Відповісти
Тепер цікаво, хтт це все прихватізує..
показати весь коментар
23.02.2023 16:33 Відповісти
" Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн" - так це ж менше ніж 10% від статків Медведчука, а 90% влада дозволила вивести з України.
показати весь коментар
23.02.2023 18:32 Відповісти
93-метрова яхта Медведчука Royal Romance вартістю 200 мільйонів доларів, була заарештована в хорватському порту Рієка в березні 2022 року. А скільки всього записано на підставні особи!
показати весь коментар
23.02.2023 18:56 Відповісти
От стерва!
показати весь коментар
23.02.2023 21:48 Відповісти
А акції на каналі 1+1 чому не заарештовані?
показати весь коментар
23.02.2023 22:04 Відповісти
Хорошо рубил, крыса подпольная , и вся пи*дота окружная , это знала и молчала....
показати весь коментар
23.02.2023 22:33 Відповісти
*****-медведчучка...
показати весь коментар
23.02.2023 23:26 Відповісти
вот так живут любители узкого мира бункерного ***** , правда далеко не все
показати весь коментар
24.02.2023 10:50 Відповісти

