Суд арештував майно дружини Медведчука вартістю 5,6 мільярда

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Вона є дружиною підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Як повідомляє пресцентр СБУ, загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 млрд грн.

Зокрема, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і десять автомобілів.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

Серед них – київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука "використовувала для проведення підривної діяльності проти України".

"Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету", – зазначили в СБУ.

Як нагадали правоохоронці, раніше Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За цією ж статтею вже повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру". Його затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.