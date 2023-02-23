"Укртрансбезпека" збирається розширити "єЧергу" ще на 5 пунктів пропуску

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") планує розширити дію "єЧерги" ще на п’ять пропускних пунктів (ПП) на українському кордоні.

"єЧерга" – це проєкт перетину кордону, який запустився (у грудні 2022 року, – ред.) в тестовому режимі на ПП "Ягодин – Дорогуськ". Цього року планується приєднати ще п'ять пропускних пунктів до електронної черги", – сказав заступник голови з цифрової трансформації "Укртрансбезпеки" Валерій Кулик-Куличенко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський відмовився називати ПП, які будуть приєднані до електронної черги, оскільки відповідну постанову уряду ще не ухвалено, а сама система перебуває в тестовому режимі.

"Зараз запущено ПП "Ягодин – Дорогуськ" як експеримент. За його результатами прийматиметься рішення. Постанови про розширення ще не існує, тому я думаю це (назви ПП, – ред.) недостатньо коректно озвучувати", – зазначив Зборовський.

За його словами, до системи буде підключено найбільш завантажені пропускні пункти.

Як повідомлялося, 2 грудня 2022 року Кабмін дозволив впровадження електронної черги на ПП "Ягодин – Дорогуськ". Було оголошено, що з 12 грудня проїзд автомобілів на "Ягодині" здійснюватиметься виключно за записом в електронній черзі, проте через збої з енергопостачанням та програмним забезпеченням спочатку система працювала з перебоями.

Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".