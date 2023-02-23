БЕБ знайшло нелегальне казино у центрі Києва. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили та зупинили діяльність нелегального грального закладу у центрі Києва.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, нелегальний бізнес організували в одному із ресторанів столиці.

Під час обшуків у приміщенні, де знаходилося нелегальне казино, вилучили 4 столи для гри в рулетку, 10 столів для гри в покер, комп’ютерну техніку, більше 10 комплектів фішок, гральних карт, чорнові записи та носії інформації, які є доказами вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).