Половина українських компаній втратили через війну більше третини продажів, – дослідження

Зниження продажів більш ніж на 30% через російську агресію зазнали 47% компаній, у тому числі у 19% падіння перевищило 50%, найбільше постраждали сільське господарство, роздрібна торгівля, гірничодобувна та металургійна промисловість.

"Війна завдала величезних збитків українському бізнесу, проте компанії продемонстрували надзвичайну стійкість, а деякі навіть знайшли можливості для зростання", – йдеться в результатах нового опитування стійкості бізнесу, представлених Американською торговою палатою (AmCham), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з дослідженням, проведеним спільно з McKinsey & Company Україна, напередодні першої річниці війни 3% компаній збільшили продажі у 2022 році, по 10% – або зберегли їх, або втримали зниження в рамках 10%. Можливості зростання відмічали представники банківського та фінансового сектора, IT.

Усього 4% скоротили чисельність персоналу більш як на 30%, тоді як у 29% скорочення було в межах 10-30%, а 2% навіть збільшили штат.

Вказується, що 4% компаній припинили операції і не знають, коли зможуть їх відновити, тоді як 30% припиняли, але вже відновили.

На думку опитаних, тиск війни на бізнес у 2023 році збережеться або навіть посилиться. Також серед невтішних прогнозів – зниження сукупного попиту, оскільки зростання ВВП залишається невизначеним, а купівельна спроможність споживачів може знизитися через вичерпання заощаджень, зростання безробіття та скорочення зарплат.

Як зазначається у результатах дослідження, 90% компаній розробили внутрішні "плани на випадок непередбачених обставин", проте понад 40% компаній вважають їх недостатньо ефективними.

В рамках цих планів 61% створили довоєнні спеціальні оперативні групи (багатофункціональні групи або зі спеціалізацією на функцію управління ризиками), 33% розробили такі плани з бізнес-підрозділами, 6% залучили професійну зовнішню допомогу для підготовки планів. Також 40% компаній визнали, що план не спрацював належним чином, зокрема, 29% не передбачали масштабів збоїв, а 7% не мали необхідних ресурсів для реалізації плану.

Згідно з опублікованою інформацією, основним воєнним викликом для 25% опитаних стало зниження попиту на продукти або послуги (у машинобудуванні – 60%, рітейлі – 42%), для 23% – фізичні збитки об'єктам (у FMCG – 67%, транспорті/машинобудуванні – 50%), 19% – порушення ланцюжків постачання (фармацевтика – 50%, машинобудування – 40%).

Проблему енергозбагачення назвали основною 10% опитаних (IT – 30%, банки – 25%), проте серед топ-3 проблем вона лідирує з показником 66%, випереджаючи порушення ланцюжків постачання 60% та зниження попиту 52%.

Серед ключових пріоритетів для ефективного планування в разі непередбачених обставин компанії виділили гнучку операційну модель та сильну корпоративну культуру.

"У той час як гнучка операційна модель вважається найбільш корисним фактором для подолання кризи, що триває, серед пріоритетів, які бачать компанії для свого подальшого розвитку, респонденти відзначили диверсифікацію, більш ефективне планування на випадок надзвичайних ситуацій і створення стійких команд", – наголошується в дослідженні.

У майбутньому 46% компаній для подолання кризи звернуть увагу на стратегію та диверсифікацію бізнесу, що вимагатиме переосмислення інвестиційних планів, 29% ефективніше розпланують свої дії, 18% залучать та підтримають стійку команду та робочу силу.

Американська торгова палата в Україні є найвпливовішою міжнародною бізнес-асоціацією, яка служить понад 600 компаніям-членам в Україні з 1992 року, доносить об'єднаний голос американських, міжнародних та українських компаній, які інвестували понад $50 млрд в Україну та залишаються вірними країні.