Молдова оголосила про вихід із десятків угод в рамках СНД

Молдова розпочинає процес виходу з кількох десятків угод у рамках СНД.

Про це заявив міністр закордонних справ та європейської інтеграції країни Ніку Попеску, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, республіка є учасником приблизно 330 угод СНД, багато з яких потребують перегляду.

"Є угоди, які або не підходять нам, або вже не працюють, або не застосовуються, або не на користь Молдови", – сказав Попеску.

Він нагадав, що Молдова має намір приєднатися до ЄС, тому "всі цілі зовнішньої політики та участь у міжнародних організаціях будуть підпорядковані європейській інтеграції".

"Виходячи з цього, вихід із угод СНД, несумісних з нашими цілями, продовжиться. Проводиться аналіз необхідності багатьох угод, підписаних за час перебування республіки у складі СНД. Цей список буде опубліковано", – сказав Попеску, уточнивши, що лише по лінії МЗС планується вийти з 20 угод.

Як повідомлялося, раніше Казахстан вийшов із кількох угод в рамках СНД.

Україна ухвалила рішення про вихід з більшості угод в рамках СНД у 2018 році