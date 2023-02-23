Молдова оголосила про вихід із десятків угод в рамках СНД
Молдова розпочинає процес виходу з кількох десятків угод у рамках СНД.
Про це заявив міністр закордонних справ та європейської інтеграції країни Ніку Попеску, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, республіка є учасником приблизно 330 угод СНД, багато з яких потребують перегляду.
"Є угоди, які або не підходять нам, або вже не працюють, або не застосовуються, або не на користь Молдови", – сказав Попеску.
Він нагадав, що Молдова має намір приєднатися до ЄС, тому "всі цілі зовнішньої політики та участь у міжнародних організаціях будуть підпорядковані європейській інтеграції".
"Виходячи з цього, вихід із угод СНД, несумісних з нашими цілями, продовжиться. Проводиться аналіз необхідності багатьох угод, підписаних за час перебування республіки у складі СНД. Цей список буде опубліковано", – сказав Попеску, уточнивши, що лише по лінії МЗС планується вийти з 20 угод.
Як повідомлялося, раніше Казахстан вийшов із кількох угод в рамках СНД.
Україна ухвалила рішення про вихід з більшості угод в рамках СНД у 2018 році
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль