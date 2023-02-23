Детективи БЕБ проводять обшук у "Київтеплоенерго"

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві та Київській області розпочали обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго".

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства, обшуки відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за результатами ревізії Державної аудиторської служби.

"Київтеплоенерго" не перешкоджає обшукам, добровільно надає детективам БЕБ запитувану інформацію та документи", – зазначається у повідомленні.

"Київтеплоенерго" вважає висновки аудиту необґрунтованими та оскаржує їх у суді.