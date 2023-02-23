БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 055 9

Детективи БЕБ проводять обшук у "Київтеплоенерго"

киевтеплоэнерго

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві та Київській області розпочали обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго".

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства, обшуки відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за результатами ревізії Державної аудиторської служби.

"Київтеплоенерго" не перешкоджає обшукам, добровільно надає детективам БЕБ запитувану інформацію та документи", – зазначається у повідомленні.

"Київтеплоенерго" вважає висновки аудиту необґрунтованими та оскаржує їх у суді.

Автор: 

Київ (4764) обшук (617) Київтеплоенерго (187) Бюро економічної безпеки (487)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ладна..я то думала, що мене глючить.. вода гаряча, термометри замість 16-18 показують 25 градусів..

Тепер все яснапанятна
показати весь коментар
23.02.2023 16:30 Відповісти
Така ситуація всюди в Києві.

Київтеплоенерго спеціально кочегарять батареї незалежно від температури повітря, щоб більше здирати із споживачів.
А ми ще про енергетичну незалежність говоримо.
показати весь коментар
23.02.2023 19:47 Відповісти
То я реально грію вулицю, бо вікна відкрити. Задохнутись можна
показати весь коментар
24.02.2023 00:10 Відповісти
а що то за звір такий, - енергозбереження, про який всі щось балакають, але ніхто його не бачив?
показати весь коментар
24.02.2023 13:37 Відповісти
На моєму будинку в Шевченківському районі зламали лічильник тепла...і зрозуміло,звідки ноги ростуть:адже мій рахунок на тепло був удвічі менший при наявності лічильника,а вже декілька років я плачу розрахункову заоблачну суму...Ценляна "сталінка" з товщиною стіни 50 см дуже тепла,гарно зберігає тепло,тому і зламали,щоб обдирати киян.
показати весь коментар
23.02.2023 16:45 Відповісти
Що вони шукають? Недонесений транш?
показати весь коментар
23.02.2023 17:48 Відповісти
а не пробували перевіряти які та під кого голосуються закони в ВР
бо як продати порти коли війна і нема ніякої ціни, то НА ЧАСІ!!!
а як щось розумне, для людей, нікуя не на часі
зробити солдата кріпаком, на часі
а робити закупки без тендерів та прозоро, знову нікуя не на часі
то мабудь народ та слуги народу живуть в різні епохи
в різному часовому вимірі
кривоноса звільнити та не допускати до служби, бойового генерала, *****, під час війни не на часі
і обкластися ворюгами, людьми януковича-азірова, корупціонерами а може й шпигунами, теж під
час війни, на часі!!!!!!!
про який час мова, куй їх знає.....
показати весь коментар
23.02.2023 19:27 Відповісти
просто ... , мало що ще з великих підприємств - працює
А бігати по маленьким - з маленькими штрафами - не хочеться
показати весь коментар
23.02.2023 19:30 Відповісти
Откаты заложены. Формальность. тьотю Клаву примерно накажут. Выпустят пресс релиз. Порадуются. Вот и вся арифметика.
показати весь коментар
23.02.2023 21:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 