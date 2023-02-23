Детективи БЕБ проводять обшук у "Київтеплоенерго"
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві та Київській області розпочали обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго".
Як повідомляє пресслужба комунального підприємства, обшуки відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за результатами ревізії Державної аудиторської служби.
"Київтеплоенерго" не перешкоджає обшукам, добровільно надає детективам БЕБ запитувану інформацію та документи", – зазначається у повідомленні.
"Київтеплоенерго" вважає висновки аудиту необґрунтованими та оскаржує їх у суді.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер все яснапанятна
Київтеплоенерго спеціально кочегарять батареї незалежно від температури повітря, щоб більше здирати із споживачів.
А ми ще про енергетичну незалежність говоримо.
бо як продати порти коли війна і нема ніякої ціни, то НА ЧАСІ!!!
а як щось розумне, для людей, нікуя не на часі
зробити солдата кріпаком, на часі
а робити закупки без тендерів та прозоро, знову нікуя не на часі
то мабудь народ та слуги народу живуть в різні епохи
в різному часовому вимірі
кривоноса звільнити та не допускати до служби, бойового генерала, *****, під час війни не на часі
і обкластися ворюгами, людьми януковича-азірова, корупціонерами а може й шпигунами, теж під
час війни, на часі!!!!!!!
про який час мова, куй їх знає.....
А бігати по маленьким - з маленькими штрафами - не хочеться