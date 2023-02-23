"Нова пошта" анонсувала початок роботи у Німеччині та Румунії
"Нова пошта" відкрила 19 відділення в Польщі, у квітні планує відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня – в Румунії.
"19 польське відділення в місті Катовіце. У перший день роботи до України вирушили всього 7 посилок, на другий їх 15, а на третій – 39", – повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у Facebook.
На питання одного з користувачів, чи є Німеччина у планах компанії, Поперешнюк написав: "Працюємо, відкриття у квітні".
Він також підтвердив намір "Нової пошти" вийти на ринок Румунії.
"Відкриття – другий квартал", – написав Поперешнюк.
"У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь", – додав він.
Раніше повідомлялося що "Нова Пошта" планує відкрити відділення в Румунії, Німеччині та країнах Балтії до кінця року.
"Нова пошта" – одна з найбільших мереж доставлення в Україні. Власники компанії – В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк.
