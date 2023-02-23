БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нова пошта" анонсувала початок роботи у Німеччині та Румунії

"Нова пошта" відкрила 19 відділення в Польщі, у квітні планує відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня – в Румунії.

"19 польське відділення в місті Катовіце. У перший день роботи до України вирушили всього 7 посилок, на другий їх 15, а на третій – 39", – повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у Facebook.

На питання одного з користувачів, чи є Німеччина у планах компанії, Поперешнюк написав: "Працюємо, відкриття у квітні".

Він також підтвердив намір "Нової пошти" вийти на ринок Румунії.

"Відкриття – другий квартал", – написав Поперешнюк.

"У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь", – додав він.

Раніше повідомлялося що "Нова Пошта" планує відкрити відділення в Румунії, Німеччині та країнах Балтії до кінця року.

"Нова пошта" – одна з найбільших мереж доставлення в Україні. Власники компанії – В'ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк.

Німеччина (1923) Польща (2481) Румунія (308) Нова пошта (298)
Нова Пошта - це бізнес, який показує, що ми можемо працювати по новому і навіть більше.
19.03.2023 22:59 Відповісти

