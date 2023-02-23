Країни "Великої сімки" виділять Україні $39 мільярдів допомоги до кінця року

Країни "Великої сімки" (G7) виділять $39 млрд на фінансову допомогу Україні у 2023 році.

Про це йдеться у заяві міністрів фінансів та керівників центральних банків країн "Великої сімки", оприлюдненій Міністерством фінансів Японії, яка головує у G7 у 2023 році.

"Ці значні зобов’язання та їх швидке виконання надають Україні певності та дозволять владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання основних послуг, провести найважливіший ремонт пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку", – зазначається у документі.

У заяві наголошується, що фінансова підтримка надається на додаток до нашої життєво важливої військової підтримки та підготовки українських збройних сил та гуманітарної допомоги.

Країни G7 також закликають МВФ погодити нову програму фінансування для України до кінця березня 2023 року.

Крім того, країни "Великої сімки" обіцяють надати Україні підтримку для відновлення критично важливої інфраструктури, а також вживати заходів для запобігання будь-яким спробам обійти запроваджені проти Росії санкції.

Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад $15 мільярдів.

Наприкінці минулого тижня Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.