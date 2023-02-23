БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 981 9

Країни "Великої сімки" виділять Україні $39 мільярдів допомоги до кінця року

велика,сімка

Країни "Великої сімки" (G7) виділять $39 млрд на фінансову допомогу Україні у 2023 році.

Про це йдеться у заяві міністрів фінансів та керівників центральних банків країн "Великої сімки", оприлюдненій Міністерством фінансів Японії, яка головує у G7 у 2023 році.

"Ці значні зобов’язання та їх швидке виконання надають Україні певності та дозволять владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання основних послуг, провести найважливіший ремонт пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку", – зазначається у документі.

У заяві наголошується, що фінансова підтримка надається на додаток до нашої життєво важливої військової підтримки та підготовки українських збройних сил та гуманітарної допомоги.

Країни G7 також закликають МВФ погодити нову програму фінансування для України до кінця березня 2023 року.

Крім того, країни "Великої сімки" обіцяють надати Україні підтримку для відновлення критично важливої інфраструктури, а також вживати заходів для запобігання будь-яким спробам обійти запроваджені проти Росії санкції.

Читайте також: Україні знадобиться $40-48 мільярдів фінансової підтримки вже цього року, – голова МВФ

Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад $15 мільярдів.

Наприкінці минулого тижня Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.

Автор: 

G-7 G7 (211) держбюджет (1643)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бліінн, ото вже зелені прибарахляться

..
показати весь коментар
23.02.2023 16:47 Відповісти
з такими "подарунками" Українцям жилося би спокійніше, якби Бєня і ще дехто перебували за надійними гратами, наприклад у США, і шоб навіть там їх міцно тримали за волохаті руки, бо розкрадуть усе і "тіхонько уйдут в лєс"
показати весь коментар
23.02.2023 16:48 Відповісти
Про відновлення електронного декларування вже всі забули. Хоч саме тут криється можливість для чиновників розікрати західну допомогу.
показати весь коментар
23.02.2023 16:59 Відповісти
Шось резніков сховався. Ніхто його не бачив? Буданов за всіх віддувається?
показати весь коментар
23.02.2023 17:05 Відповісти
Яка доля Єрмака з Татаровим? Чекаємо чесної відповіді від них
показати весь коментар
23.02.2023 17:11 Відповісти
чесної відповіді?
показати весь коментар
24.02.2023 10:39 Відповісти
у Арахамії і Татарова з Єрмаком план простий. Гроші українських платників податків витратити на армію, тобто вкрасти половину на яйцях і великій відбудові. А може і більше половини вкрасти ,враховуючи зрізання виплат військовим. А те що вкрали, замінити на західні гроші. Вуаля.
показати весь коментар
23.02.2023 18:35 Відповісти
Уряду при такому *золотому дощу* приходиться дуже *тяжко* працювати....
показати весь коментар
23.02.2023 20:25 Відповісти
...по 3 з хвостиком лярда на місяць? Та це просто свято якесь для зельоних...
показати весь коментар
24.02.2023 05:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 