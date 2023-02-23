Україна закликає включити до наступного пакету санкцій алмазну індустрію Росії, – Шмигаль

Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії.

"Діамантова індустрія, за словами прем'єр-міністра, – ще один із секторів, який Україна хотіла би включити до наступного пакету санкцій", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з іноземними журналістами.

Крім того, він нагадав, що Україна розраховує, що найближчим часом буде запроваджено санкції проти атомної галузі Росії.

"Портфель закордонних замовлень компанії "Росатом" становить $200 млрд. Зважаючи на окупацію Запорізької АЕС та ядерний шантаж, важливо через санкції дати сигнал Росії, що це неприпустимо", – наголосив Шмигаль.

Він також підкреслив важливість санкціонування фізичних осіб, які безпосередньо впливають на хід повномасштабної агресії, зокрема керівників "Росатома" й усіх підприємств, які належать до ядерної галузі Росії.

"Другий крок – це безпосередньо санкціонування самих підприємств і їхніх контрактів, зокрема, з європейськими країнами", — зауважив Шмигаль.

Також Шмигаль закликав весь цивілізований світ долучитися до створення міжнародного трибуналу з метою засудження військових злочинів політичного керівництва РФ.

"Україна надзвичайно плідно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. Але Міжнародний кримінальний суд може засуджувати лише злочинців, які безпосередньо здійснюють воєнні злочини. Не існує механізму, який засудить злочинні накази, яке віддає найвище політичне керівництво Росії", – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив на важливості створення інструменту міжнародного трибуналу, який дасть змогу засуджувати політиків, російську еліту й безпосередньо Путіна за злочини, які він здійснював в Україні з 2014 року.