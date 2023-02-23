Україна витрачає на армію весь бюджет мирного часу, – Шмигаль

Україна витрачає на армію майже увесь бюджет країни мирного часу, тоді як соціальна та гуманітарна складова державного бюджету України фінансується за підтримки міжнародних партнерів, насамперед Євросоюзу, США та країн G7.

"Дефіцит державного бюджету минулого року склав близько $31 млрд. Ми отримали ці кошти від наших партнерів. Переважно від країн ЄС, G7 та США і від міжнародних фінансових інституцій, зокрема від МВФ. За рік війни Україна втратила понад 30% ВВП. Тому наразі бюджетний дефіцит становить уже $38 млрд", – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з іноземними журналістами.

За словами Шмигаля, дефіцит виникає також через зростання витрат на сектор безпеки й оборони.

"Сьогодні ми витрачаємо на армію майже увесь бюджет країни мирного часу. Водночас соціальна та гуманітарна складова фінансується за підтримки наших партнерів, яким Україна за це дуже вдячна. Дякуємо Єврокомісії за виділення 18 млрд євро макрофінансової підтримки на 2023 рік. Сполучені Штати нададуть Україні понад $10 млрд, інші країни G7 також спрямовують кошти на пряму бюджетну підтримку. Україна активно працює з МВФ. Ми завершили перегляд Моніторингової програми і вийшли на напрацювання великої чотирирічної програми", – заявив прем’єр-міністр.

Він також акцентував увагу на швидкому відновленні України.

"Потребуємо додаткових $17 млрд для так званого rapid recovery. В цьому напрямку працюємо спільно з партнерами і маємо хороші перспективи", – переконаний прем’єр-міністр.

Шмигаль окреслив чотири пріоритети уряду у відновленні.

"Перший – це відновлення енергетики. Без нього неможливо говорити про інші соціальні чи гуманітарні проєкти. Другий – гуманітарне розмінування. Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн у світі. Нам потрібно розмінувати 174 тис. кв. км. Третій пріоритет – відновлення критичної інфраструктури та пошкодженого житла людей, аби вони жили у рідних місцях. Четвертий пріоритет – економічне відновлення. Через повномасштабне вторгнення українці втратили понад 3 млн робочих місць. Великі видобувні та металообробні підприємства на Сході України знищені або окуповані. Тому держава робить наголос на розвитку мікробізнесу, малого та середнього підприємництва. Для цього запускаємо грантові програми підтримки та програми пільгових кредитів", – заявив Шмигаль.