Суд дозволив Нацбанку продати акції Білоцерківської ТЕЦ Жеваго

Національний банк отримав можливість за рішенням суду розпочати примусову реалізацію акцій ПрАТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль".

Як повідомляє пресслужба НБУ, це стало можливим завдяки рішенню Госпсуду Київської області, який задовольнив позов про звернення стягнення на передані в заставу НБУ 40% акцій ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ".

Нацбанк планує виставити цей пакет акцій на продаж на відкритих торгах.

АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за кредитами рефінансування, з яких непогашеними залишається 1,44 млрд грн.

"Це рішення суду після набрання ним законної сили надає право Національному банку отримати відповідні накази суду та розпочати процедуру примусової реалізації застави в межах виконавчого провадження", – прокоментував судове представник юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

Як повідомлялося, АТ "Білоцерківська ТЕЦ" є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ за двома кредитами рефінансування, залученими у 2015 році.

У 2015 році Костянтин Жеваго, який на той час був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з Національним банком договір поруки, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості, однак зобов’язання за договором поруки не виконав. Відтак Нацбанк у 2018 році подав до суду позов щодо звернення стягнення на предмет застави, переданий АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" у забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

Господарський суд Київської області 22 грудня 2021 року порушив провадження у справі про банкрутство АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль", грошові вимоги Нацбанку до якого становили 1,43 млрд грн як такі, що забезпечені заставою майна.

"Білоцерківську ТЕЦ" пов’язують з Костянтином Жеваго, якому також належав визнаний у 2015 році неплатоспроможним банк "Фінанси та кредит".