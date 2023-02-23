На Житомирщині запустили перший приватний сміттєпереробний завод

На околиці Житомира розпочав роботу перший в Україні сміттєпереробний завод, побудований за гроші приватного інвестора.

Про це під час сесії міськради повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, передає Liga.net.

За його словами, проєктна вартість будівництва становила 9 млн євро. Потужність заводу дозволить переробляти 85 000 тонн сміття на місяць.

Сухомлин уточнив, що будівництво заводу було завершено ще у лютому 2022 року, але через воєнне вторгнення Росії запуск відклали.

Він розповів, завод будували спеціалісти з Хорватії на замовлення компанії "МС Соціальний проєкт". Вона обіцяла працевлаштувати 200 осіб на новому підприємстві. Завод має дві лінії із сортування та компостування відходів. Першу лінію вже запущено в роботу. Налагодженням другої займаються хорватські фахівці.

Мер Житомира наголосив, що міська влада свідомо не анонсувала відкриття заводу з міркувань безпеки.

"Ми не акцентували на цій події увагу. Перша черга сміттєпереробного заводу вже працює, глибина перероблення на сьогодні становить приблизно 40-45%".Після запуску другої лінії за кілька місяців глибина перероблення досягне проєктної потужності 80-85%", – додав Сухомлин.