Рада схвалила реформу Фонду держмайна

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт 8250, який направлений на покращення управлінської структури Фонду державного майна.

"Сьогодні Фонд – це не лише головний офіс, а й 12 регіональних відділень, кожне з яких є окремою юридичною особою. Після ухвалення закону Фонд функціонуватиме як цілісна юридична особа", – сказано в повідомленні Фонду..

Як зазначається, документ прибере хаос із управління всередині фонду, що в свою чергу це дозволить встановлювати співробітникам ринкові зарплати.

Як наслідок, Фонд буде ефективніше управляти державними активами, наповнювати державний бюджет за рахунок приватизації та створювати нові робочі місця.

Крім того, Фонд створить єдиний підхід до системи добору кадрів і управління, а також цифровізує внутрішній документообіг та вдосконалить систему аналізу ризиків.