"Слуги народу" не змогли прийняти закон про забудову сільськогосподарських земель

Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок".

За прийняття законопроєкту №8178-1 у першому читанні проголосували лише 187 нардепів за мінімально необхідних 226 голосів, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"За" проголосували 139 нардепів від "Слуги народу", 12 – від "Платформи за життя та мир" (колишні депутати від ОПЗЖ), 10 – з групи "Відновлення України", 11 – з групи "Довіра", 8 - з групи "За Майбутнє", 1 депутат від "Голосу" та 6 позафракційних.

Депутатам також не вистачило голосів для повернення законопроєкту на повторне перше читання або на доопрацювання.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення на категорію земель житлової та громадської забудови або земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

Необхідність таких змін автори пояснювали пришвидшенням "реалізації проєктів з будівництва житлових будинків, об’єктів промисловості та інфраструктури".

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради вказувало, що запропоновані зміни можуть завдати шкоди продовольчій безпеці України та призвести до хаотичної забудови земель.

"На практиці реалізація запропонованих у проєкті новел щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок може спричинити їх неконтрольовану забудову житловими будинками, об’єктами промисловості та інфраструктури, особливо навколо великих міст, ситуація із забудовою яких і так є критичною на сьогоднішній день", – йдеться у висновку до законопроєкту.

Парламентські експерти також зауважували, що запровадження такого підходу збільшує корупційні ризики у цій сфері, оскільки чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких призначення земельних ділянок може бути змінено з сільськогосподарських на інше, у проекті не визначено.