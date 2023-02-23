Єврокомісія заборонила своїм співробітникам користуватися TikTok

Європейська Комісія в безпрецедентному порядку заборонила співробітникам використовувати китайський додаток для соціальних мереж TikTok через проблеми безпеки.

Західні уряди все більше стривожені доказами того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її розвідувальним службам у зборі обсягів даних по всьому світу – з особливою увагою до важливих політичних цілей і цілей безпеки, пише Politico.

Як повідомляється, усім співробітникам 23 лютого було наказано видалити TikTok зі своїх офіційних пристроїв і що вони також повинні видалити програму зі своїх особистих пристроїв, якщо на них встановлено будь-які програми, пов’язані з роботою.

Крім того, співробітники можуть видалити робочі програми зі своїх особистих телефонів, якщо вони наполягають на збереженні TikTok.

"Щоб захистити дані Комісії та підвищити її кібербезпеку, Рада корпоративного управління Європейської Комісії вирішила призупинити роботу програми TikTok на корпоративних і персональних пристроях, зареєстрованих у службі мобільних пристроїв Комісії", – йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам.

Офіційні особи повинні видалити програму для обміну відео "якнайшвидше" і до 15 березня.

"Із 15 березня пристрої, на яких встановлено програму, вважатимуться несумісними з корпоративним середовищем", – йдеться в електронному листі.

Комісія заявила, що це перший раз, коли вона призупинила використання програми для своїх співробітників.

Однак зазначається, що обмеження є тимчасовим під "постійним переглядом і можливою переоцінкою".

Інші інституції Європейського Союзу, ймовірно, зрештою заборонять китайський додаток, хоча парламенту може знадобитися набагато більше часу, щоб реалізувати таку політику.

ІТ-служби Європейського парламенту "відстежують і оцінюють усі можливі витоки даних, пов’язані з додатком, і розглядатимуть оцінку [Комісії], перш ніж формулювати рекомендації" для президента Європейського парламенту та лідерів політичних груп

США, де TikTok стикається з постійним тиском, у грудні вирішили заборонити додаток для всіх пристроїв федерального уряду через побоювання щодо можливого шпигунства з боку Китаю, де розташована материнська компанія TikTok ByteDance.

На початку листопада компанія TikTok визнала, що деякі її співробітники в Китаї мали доступ до даних європейських користувачів TikTok. Намагаючись розвіяти побоювання, минулого тижня компанія оголосила, що планує зберігати інформацію європейських користувачів у трьох центрах обробки даних у Європі.