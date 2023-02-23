Австралія передасть Україні безпілотників на $33 мільйони

Австралія надішле в Україну безпілотники та розширить санкції проти російського уряду, військових і ЗМІ в рамках обіцянки підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

Пакет санкцій передбачає заборону на в’їзд і заморожування активів для ще 90 російських фізичних осіб і 40 російських організацій, пише The Guardian.

Як повідомляється, безпілотники, вартістю $33 млн, не озброєні, але допоможуть українським збройним силам контролювати пересування російських військ під час війни.

Ця пожертва збільшила загальну військову допомогу Австралії Україні до $510 млн, включно з 90 захищеними транспортними засобами Bushmaster, хоча графік доставки залишається в таємниці.

Віцепрем’єр-міністр Річард Марлз заявив, що безпілотні авіаційні комплекси "забезпечать розвідку на полі бою, спостереження та рекогносцировку для українських збройних сил, оскільки вони продовжуватимуть боротьбу проти невиправданої агресії Росії".

Міністерка закордонних справ Пенні Вонг заявила, що додаткові санкції "націлені на тих у російському уряді, які допомагають продовженню цієї війни, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду, щоб виправдати цю війну".