Рада ухвалила нову редакцію закону про колективні договори

Верховна Рада прийняла закон "Про колективні угоди та договори".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7628 в цілому проголосував 261 народний депутат

Згідно із пояснювальною запискою, він має замінити застаріле законодавство у цій сфері.

"Законопроєкт розроблено з метою підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців, налагодження співпраці сторін соціального діалогу", – зазначається у документі.

Законом пропонується: