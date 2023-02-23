Китай закрив доступ до ChatGPT через "американську пропаганду"

Китайські регулятори обмежили доступ до ChatGPT, оскільки китайські технічні фірми та університети просуваються вперед у розробці своїх ботів зі штучним інтелектом. Однак ChatGPT, створений американською компанією OpenAI, був офіційно недоступний у Китаї, де уряд використовує комплексний брандмауер і сувору інтернет-цензуру.

Водночас, азначається, що багато хто отримував доступ до нього через VPN, і деякі сторонні розробники створили програми, які надають певний доступ до сервісу, пише The Guardian.

Зараз ці програми зникли з облікових записів платформи WeChat.

У кількох звітах говорилося, що великі технологічні компанії, включно з материнською компанією WeChat, Tencent і Ant Group, отримали наказ припинити доступ до програм.

Раніше цього тижня державні ЗМІ Китаю пояснили небезпеку ChatGPT як потенційного інструменту для США для "поширення неправдивої інформації". Так, на запитання, які ставилися ChatGPT про Сіньцзян, завжди поверталися відповіді, що відповідають "політичній пропаганді уряду США про так званий "геноцид".

Було встановлено, що уряд Китаю вчинив масові порушення прав людини в Сіньцзяні, що він заперечує.

Пошук ChatGPT на китайських платформах більше не дає результатів, а програми вирішення проблеми вимкнені або замінені повідомленням про те, що їх призупинили через "порушення відповідних законів і правил", повідомляє South China Morning Post.

Baidu, Alibaba, JD.com і Tencent є одними з десятків компаній і університетів, які оголосили про плани створення чат-ботів зі штучним інтелектом. Програма Baidu під назвою Ernie Bot вважається найпередовішою в розробці, її запуск очікується в березні.