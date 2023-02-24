Три чверті українських біженців та переселенців планують повернутися в Україну, – ООН

Переважна більшість українських вимушених переселенців та біженців прагнуть з часом повернутися назад в Україну.

Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН у справах біженців, передає Укрінформ.

"Переважна більшість біженців та внутрішньопереміщених українців (близько 77% та 79% відповідно) хочуть одного дня повернутися додому, утім лише 12% як біженців, так і внутрішньопереміщених осіб планують зробити це протягом наступних трьох місяців", – наголосили у документі.

Зазначається, що основна перешкода, яка заважає біженцям повернутися, – безпека у регіонах їх походження.

Серед інших вказаних занепокоєнь: доступність базових послуг, зокрема електроенергії, водопостачання та охорони здоров’я, можливості працевлаштування й належного проживання.

При цьому в ООН звернули увагу, що 18% українських біженців досі не визначилися, чи планують вони коли-небудь повернутися до України.

Загалом же, за підрахунками ООН, через рік після початку повномасштабного російського вторгнення до України, понад 13 млн людей досі не можуть повернутися до своїх домівок. З них близько 8 млн – біженці у Європі та понад 5 млн – внутрішньопереміщені особи.