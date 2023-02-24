Україна планує відмовитися від імпорту газу вже цього року, – "Нафтогаз"

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов планує цьогоріч уникнути імпорту газу завдяки збільшенню внутрішнього видобутку.

Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, відповідний план вимагає від "Нафтогазу" збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній – на 16% цього року в умовах заборони на експорт палива. План також не передбачає територіальних втрат або знищення газовидобувних потужностей, які можуть становити ризик для газової автономності.



Спроба уникнути імпорту газу в разі успішності, стане першим таким випадком в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1991 році.

Міжнародний валютний фонд наприкінці минулого року підрахував, що в 2023 році Україні потрібно буде закупити 5 млрд кубометрів газу. На те ж саме розраховує і "Нафтогаз" за найгіршим сценарієм, сказав Чернишов.



За останні місяці державне підприємство імпортувало менше газу, ніж планувалося, щоб допомогти виробляти електроенергію після ударів Рф по інфраструктурі України.

За словами Чернишова, компанія закупила близько половини із запланованих з кінця жовтня 2 млрд кубометрів палива.



Ситуація, що склалася цієї зими, вплинула на план "Нафтогазу" уникнути імпорту газу, хоча є ймовірність, що йому все ж таки доведеться закупити 2 млрд кубометрів газу, додав він. "Але це не є нашим основним планом. Ми повинні покладатися на самих себе", – додав глава компанії.

Також Чернишов розповів про борги перед "Нафтогазом". Так, уряд заморозив тарифи на комунальні послуги для населення, але пообіцяв компенсувати "Нафтогазу" різницю між імпортованим газом і внутрішніми цінами. За словами очільника компанії, уряд досі цього не зробив, і зараз борг перед "Нафтогазом" сягає 177 млрд грн, тоді як муніципалітети та компанії, що розподіляють газ, заборгували 112 млрд грн.