Україна вже має понад 150 мільярдів для відбудови, – Шмигаль

Україна наразі вже має понад 150 млрд грн, які ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes.

За його словами, 17 млрд грн, які нині лежать на спецрахунку у Державному фонді ліквідації наслідків російської агресії, передало Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ці кошти були конфісковані у "дочок" російських банків – "Промінвестбанку" та "МР Банку" (колишній "Сбєрбанк").

Ще 35,5 млрд грн – прибуток Національного банку, який протягом цього року надійде до фонду.

Крім того, США нададуть $1,5 млрд (понад 54,8 млрд грн) і вони вже погоджені Конгресом. Окремо $800 млн (29,2 млрд грн) США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури.

"У цьому кейсі ми можемо казати не лише про "живі гроші". Наприклад, Сполучені Штати надали газову генераційну установку, яка коштує близько $18 млн та кілька потужних генераторів", – заявив він.

Голова уряду нагадав, що під час саміту Україна-ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла 1 млрд євро (понад 39 млрд грн) на програму швидкої відбудови.

"Якщо підсумувати, то наразі у нас є понад 150 млрд грн. Це сума, яку український ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури", – пояснив Шмигаль.

За словами премʼєра, у межах програми швидкого відновлення є наступні пріоритети: відновлення енергогенерації та енергомереж ($5,8 млрд), розмінування територій ($0,4 млрд), відбудова пошкодженого житла ($3,2 млрд), відбудова критичної інфраструктури ($5,7 млрд), економічне відновлення (програми для малого та середнього бізнесу, зокрема, "єРобота" та "5/7/9%") – $3,8 млрд.

Шмигаль Денис (1557) відбудова (44)
+16
тебе шмигаль і твое опг до грошей допускати не можна..
показати весь коментар
24.02.2023 10:49 Відповісти
+13
Уже подсчитали по чём килограм рубироида и метр кирпичей. уродцы?
показати весь коментар
24.02.2023 11:12 Відповісти
+11
Тепер головне завдання, як їх по кишенях порозпихати....
показати весь коментар
24.02.2023 11:09 Відповісти
тебе шмигаль і твое опг до грошей допускати не можна..
показати весь коментар
24.02.2023 10:49 Відповісти
Яке відновлення,підари зелені? Кожна вільна копійка на закупівлю озброєнь і нашим воінам-охоронцям..Тварюки..
показати весь коментар
24.02.2023 15:17 Відповісти
Тепер головне завдання, як їх по кишенях порозпихати....
показати весь коментар
24.02.2023 11:09 Відповісти
Не переживайте. Це доручили племіннику білоруського глаВмента, главСмотрящІм за "великим крадівництвом".
Ціни будуть завищенні, офшори поповнені. Праправнукам вистачить.
показати весь коментар
24.02.2023 11:14 Відповісти
Уже подсчитали по чём килограм рубироида и метр кирпичей. уродцы?
показати весь коментар
24.02.2023 11:12 Відповісти
Ви уже війну виграли???🤦🤦
Краще з цієї суми 50 мільярдів вкласти у оборонку і нарешті налагодити серійний випуск далекобійної зброї , а не закатати усе у асфальт
показати весь коментар
24.02.2023 11:16 Відповісти
ШМИГАЛЯ - НА НАРИ !!!
показати весь коментар
24.02.2023 11:22 Відповісти
Отут стає стрьомно. Не треба ніякої відбудови житлового фонду до антикорупційної реформи. Бо нічого ж не відбудуть,а гроші зникнуть. На місцях вже "протирають руки" військові і невійськові адміністрації і чекають на ці мільярди.
показати весь коментар
24.02.2023 11:26 Відповісти
Ще війна триває.
Ще хлопці гинуть!
А "нєлохі, нєбарігі" вже починають "дірібан"..... пачємоминєвНАТО, вазьмітєнасмичєсниє - атвєчаєм внатурє вєк яйця по 17грн./кг нєвідать.
показати весь коментар
24.02.2023 11:28 Відповісти
по 17 грн за штуку, якби ж за кілограмм. Це зелені крадії відмазались, що начебто це 17 грн за 100 грам, бо яйця в кг. Але 170 грн за кг, це десь півтора десятки- це все рівно дуже дорого!
показати весь коментар
24.02.2023 16:53 Відповісти
" Ринок може освоїти" - це мабуть можно перекласти - чиновницько-депутатська пі...дота зібралась з мішками освоювати. Це тільки під контролем міжнародних партнерів і під їх безпосередньому керівництві , ніяк по іншому робити неможна . Бо ця кодла їх "освоїть"
показати весь коментар
24.02.2023 11:31 Відповісти
На відбудову гроші є, напевне ті, що на військових зекономили, економісти....
показати весь коментар
24.02.2023 12:16 Відповісти
Велике відбудяцтво буде цинічніше ніж Велике ковідництво, Велике будівництво... хоча куди вже далі?!
Тупість та подлість зевлади - незмінна, а стабільність є гарною рисою, інших гарних - нема!
показати весь коментар
24.02.2023 12:16 Відповісти
На далекобійну зброю треба витрачати,а не на будівництво
показати весь коментар
24.02.2023 12:32 Відповісти
ми всі знаємо що ви, слуги ,своє відбудуєте, а як пересічні своє будуть відбудовувати, якщо так як до війни, за 30 років, то, перспективи в пересічних не райдужні!
показати весь коментар
24.02.2023 14:04 Відповісти
война еще не кончилась, а рашисты ровняют с землей все
показати весь коментар
24.02.2023 15:17 Відповісти
Ушльопки не можуть спати без великого крадівництва
показати весь коментар
24.02.2023 15:17 Відповісти
оце справді усе, що цікавить зелену наволоч - якомога швидше дістатися до бабла на чергове грандіозне крадівництво...
показати весь коментар
24.02.2023 16:07 Відповісти
Станом на 01.02.2023 сукупна допомога за рік від США, МВФ, ЄС для відновлення системи енергозабезпечення України склала $2.895 млрд. В результаті закритих схем розподілу допомоги та виділення значних сум на програму ремонту доріг, дефіцит коштів по цьому питанню складає біля 41 млрд. гривен. Після наради в ОП України 10.02.2023 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Кабінет міністрів готує план радикального підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів для виходу на ціни 4.8-5.2 гривен за 1 кВт електроенергії. Президент України про дане рішення проінформований.
показати весь коментар
24.02.2023 16:31 Відповісти
А слабо повернути виплати військовим і вкласти в виробництво кілька тисяч бойових дронів і мінометів? Чи знову в асфальт хочете закатать 150 мільярдів. Нічому мабуть война не навчила?
показати весь коментар
24.02.2023 16:50 Відповісти
Ну це вже щось, можна красти.
показати весь коментар
24.02.2023 18:43 Відповісти
Час робити "будівельний фонд" та будівельне законодавство по аналогії як є з "дорожнім фондом" та законодавством яке забезпечує його функціонування. Інакше ці гроші просто розкрадуть компанії одноденки чи монополісти які зроблять не реалістично високі ціни.

З таким бюджетом можна запустити програму "державна квартира кожному громадянину". І будувати житло, прямо спамити ним як в Китаї. Та за рахунок цього рости економічно хоч це і буде така собі бульбашка як в ссср чи в китаї, но альтернатива це не рости взагалі.
показати весь коментар
24.02.2023 18:56 Відповісти

