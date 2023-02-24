Україна вже має понад 150 мільярдів для відбудови, – Шмигаль

Україна наразі вже має понад 150 млрд грн, які ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes.

За його словами, 17 млрд грн, які нині лежать на спецрахунку у Державному фонді ліквідації наслідків російської агресії, передало Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ці кошти були конфісковані у "дочок" російських банків – "Промінвестбанку" та "МР Банку" (колишній "Сбєрбанк").

Ще 35,5 млрд грн – прибуток Національного банку, який протягом цього року надійде до фонду.

Крім того, США нададуть $1,5 млрд (понад 54,8 млрд грн) і вони вже погоджені Конгресом. Окремо $800 млн (29,2 млрд грн) США виділили на відбудову енергетичної інфраструктури.

"У цьому кейсі ми можемо казати не лише про "живі гроші". Наприклад, Сполучені Штати надали газову генераційну установку, яка коштує близько $18 млн та кілька потужних генераторів", – заявив він.

Голова уряду нагадав, що під час саміту Україна-ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла 1 млрд євро (понад 39 млрд грн) на програму швидкої відбудови.

"Якщо підсумувати, то наразі у нас є понад 150 млрд грн. Це сума, яку український ринок може освоїти для відновлення житла та критичної інфраструктури", – пояснив Шмигаль.

За словами премʼєра, у межах програми швидкого відновлення є наступні пріоритети: відновлення енергогенерації та енергомереж ($5,8 млрд), розмінування територій ($0,4 млрд), відбудова пошкодженого житла ($3,2 млрд), відбудова критичної інфраструктури ($5,7 млрд), економічне відновлення (програми для малого та середнього бізнесу, зокрема, "єРобота" та "5/7/9%") – $3,8 млрд.