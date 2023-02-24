Російську нафту перекачують між танкерами поблизу узбережжя Греції, – Bloomberg

Мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього в кількох милях від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для уникнення санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Про це пише Bloomberg.



За даними видання, з початку року щонайменше 23 млн барелів російської нафти та додаткових обсягів нафтопродуктів було перекачено з одного танкера на інший у затоці Лаконікос.

Грецька влада стверджує, що її можливості для втручання обмежені, оскільки діяльність відбувається за межами шестимильної зони територіальних вод країни в цьому районі.



Як пише Bloomberg, трейдери та судноплавні компанії знайшли безліч способів забезпечити надходження російської нафти. Аналогічна діяльність спостерігалася поблизу Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки. Величезний тіньовий флот танкерів також з’явився, щоб допомогти країні подолати санкції.



Компаніям Європейського Союзу дозволено надавати ці послуги, лише якщо вантаж на борту придбано за ціною, встановленою G7, або нижче.



Головний представник ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що блок стежитиме за виконанням санкцій і працюватиме з країнами, де спостерігаються незвичні моделі торгівлі.



"Щоб санкції були ефективними, одна річ, звісно, ухвалювати рішучі політичні рішення, а інша – стежити за виконанням санкцій, щоб вони ефективно застосовувалися", – сказав він.

Після заміни вантажів танкери-приймачі переправлятимуть нафту на тисячі миль покупцям в Азії.