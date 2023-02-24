Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у п’яти областях, – "Укренерго"

Через пошкодження мереж операторів системи розподілу внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей, а також прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас у Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи, наголосили в компанії.

Водночас дефіциту потужності в енергосистемі наразі нема та не прогнозується.

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії продовжує знижуватися завдяки стабілізації електропостачання в країні.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", – нагадали в "Укренерго".

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.